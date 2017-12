Turismo: si conclude un bienno storico per la Puglia

I dati statistici sono incontrovertibili per la Puglia turistica che conclude questo 2017 con un bilancio più che positivo. Decretata come “regina” del turismo balneare nella classifica italiana nella scorsa stagione estiva, il tacco d’Italia ha tracciato un profilo storico determinante, crescita certamente determinata anche fuori dal periodo prettamente estivo.

Tanti gli eventi culturali e sportivi, dal Giro d’Italia alla Taranta, da Polignano Cliff Diving al Bifest, oltre alle 760 attività gratuite di Inpuglia 365: l’Industria Turistica e Culturale regionale ha finanziato nel 2017 circa 11 dei 36 milioni di euro impegnati per i primi tre anni (sulla misura 6.8 del P.O Fers 2014/20) e destinati dal Piano Strategico del Turismo alla promozione, all’accoglienza e all’innovazione, soprattutto di prodotto.

Sulla scia del boom del 2016, sembrerebbe che l’obiettivo dell’”allungamento della stagione” si stia progressivamente raggiungendo grazie all’accoglienza e alla promozione più targettizzata e specializzata sui mercati.

Loredana Capone, Assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia: “C’è ancora molto da fare, soprattutto per offrire strutture sempre aperte, ma è evidente un cambio di tendenza. Oltre alla promozione destinata ai turisti e al miglioramento dell’informazione, abbiamo aiutato i sindaci e le imprese a realizzare progetti di animazione del territorio per rendere più intrigante la Puglia anche fuori stagione con eventi e attività di qualità diffuse su tutto il territorio per 365 giorni l’anno”.

“Tutto questo rappresenta una buona base per la costruzione di veri e propri prodotti turistici, la nuova sfida per il 2018 su cui lavorare insieme – ha commentato ancora l’assessore Capone -. Quindi un anno laborioso, con un grande gioco di squadra e produttivo per il turismo in Puglia”.

“L’animazione del territorio con le attività fuori stagione è stata importante per attirare i viaggiatori, ma anche per i pugliesi stessi. A volte non conosciamo noi stessi la ricchezza del nostro territorio e abbiamo bisogno di essere coinvolti di più, anche per accogliere al meglio i turisti che arrivano in Puglia. Abbiamo bisogno di abitare le storie che ci circondano, solo così l’esperienza del turista sarà quella del concittadino”, ha concluso l’Assessore.

di Damiana Dorotea Sgaramella