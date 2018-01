Puglia – Scontro frontale: morti tre giovani tra i 18 e 20 anni e un 60enne

E’ di quattro persone il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra due mezzi sulla statale 100, in direzione Taranto, all’altezza di Gioia del Colle. Nell’impatto hanno perso la vita tre giovani tra i 18 e i 20 anni e un uomo di 60 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8: si sono scontrate frontalmente una Volkswagen Passat e una Chevrolet Kalos. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli uomini della polizia stradale. Lo scontro – a quanto si è appreso – sarebbe avvenuto in un tratto dove non è posizionato lo spartitraffico. La strada statale 100 è stata chiusa in direzione Taranto per consentire ai sanitari di intervenire sul posto.