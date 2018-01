Anche il Maniero Federiciano tra le “Meraviglie” di Alberto Angela su RAI1

Un vero e proprio inno alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico in un viaggio affascinante attraverso alcuni dei più suggestivi e rappresentativi luoghi del Bel Paese. “Meraviglie – La penisola dei tesori”, è il nuovo programma televisivo di Rai1, condotto dal paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore e giornalista italiano, Alberto Angela, trasmesso in massima qualità 4k Ultra HD.

Boom di ascolti e social incantati dopo il primo appuntamento di ieri, giovedì 3 gennaio. Ma la notizia sorprendente è che tra le eccellenze raccontate magistralmente dal conduttore, anche il Castel del Monte di Andria sarà protagonista dell’ultima puntata del 24 gennaio.

Il format prevede quattro puntate della durata di due ore, interamente dedicate alla penisola con contenuti storici, artistici e naturalistici di tre diverse realtà dello stivale per puntata: partendo dal nord, passando per il centro e concludendo il tour nel sud. Ogni episodio vedrà un personaggio storico legato al quel luogo, oltre alle testimonianze di celebri ospiti che racconteranno aneddoti ed episodi sempre attinenti. Tra i tanti, lo scrittore Andrea Camilleri, l’attrice Monica Bellucci e il cantautore Paolo Conte.

E proprio attraverso la sua pagina ufficiale Fb, lo stesso Angela ha affermato entusiasta: “È stata per noi un’esperienza incredibile ma anche molto impegnativa. Dal 5 Ottobre al 22 Dicembre abbiamo coperto con i nostri mezzi quasi 15 mila chilometri in tutta Italia andando dal Piemonte alla Puglia. Abbiamo filmato e spiegato 12 siti considerati patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco – ha scritto – dalle Dolomiti alle Ville Palladiane, dalle tombe etrusche a Siena, Assisi, Pisa, passando per Matera, la Reggia di Caserta, i Trulli di Alberobello, Castel del Monte, fino alla Valle dei Templi di Agrigento. Non avevamo margini di tempo: se faceva brutto bisognava ugualmente portare a termine le riprese e ripartire subito per il sito successivo. Questo ha messo a dura prova il lavoro di tutti. Soprattutto quando fa meno 13 o nel caso di una bufera di gelo e neve…sui Trulli!“.

L’appuntamento imperdibile alla scoperta della nostra ricchezza, uno dei siti nazionali Patrimonio dell’UNESCO, il maniero federiciano è per mercoledì 24 gennaio alle ore 21:30, su RAI1!

di Damiana Dorotea Sgaramella