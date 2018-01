Trani – Insediamento nuovo Vescovo D’Ascenzo: IL PROGRAMMA del 27 gennaio

Mons.Leonardo D’Ascenzo il prossimo 14 gennaio 2018 a Velletri sarà consacrato Vescovo; in attesa delle celebrazioni introitali che si terranno a Trani il 27 gennaio, pubblichiamo il programma completo della cerimonia d’insediamento.

Intanto ricordiamo che domenica 14 gennaio 2018 alle ore 16 la cerimonia si svolgerà presso il palasport “Spartaco Bandinelli”, in via Ariana 8 a Velletri. La celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Vincenzo Apicella, Vescovo della Diocesi di Velletri-Segni.

Il motto scelto da monsignor Leonardo D’Ascenzo per il suo ministero episcopale è un passo del Vangelo di Luca: “Messis quidem multa” (Lc 10,2), quello dove Gesù, dice ai suoi discepoli “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe”.

L’intera celebrazione sarà teletrasmessa in diretta televisiva da Teledehon e Telepace

Per ricevere Teledehon: Puglia su LCN 18 e 518 (HD) – BASILICATA su LCN 18 e 518 (HD) in alcune aree – CALABRIA su LCN 272 e 690 – CAMPANIA su LCN 628 – MOLISE su LCN 85

Per ricevere Telepace: Lazio LCN 73 e 214.

IL PROGRAMMA – Trani Sabato 27 gennaio 2018

Ore 15:00 Piazza Madre Teresa di Calcutta

saluto e accoglienza dell’arcivescovo da parte dell’amministratore diocesano e del sindaco della città

ore 15:15 Centro Caritas Diocesana

saluto di un gruppo di immigrati e visita dell’Opera di carità “Dormitorio Monsignor Pichierri”

ore 15:45 in Piazza Sacra Regia Udienza

saluto alle autorità civili e militari

Ore 16:30 Chiesa di San Giovanni

saluto al clero diocesano e religioso, ai diaconi e ai seminaristi

ore 17:00 Basilica Cattedrale

solenne concelebrazione eucaristica per l’inizio del suo Ministero pastorale