Diocesi di Trani in festa per l’ordinazione episcopale di mons. Leonardo D’Ascenzo

E’ tutto pronto a Velletri per l’ordinazione episcopale di mons. Leonardo D’Ascenzo, eletto Arcivescovodi Trani-Barletta-Bisceglie.

La cerimonia religiosa in programma oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle 16.00, presso il palasport “Spartaco Bandinelli” di Velletri, sarà presieduta da Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Vincenzo Apicella, Vescovo della Diocesi di Velletri-Segni. In molti sono i partecipanti dei sette centri che compongono la diocesi che assisteranno all’ordinazione.

Il motto scelto da monsignor Leonardo D’Ascenzo per il suo ministero episcopale è un passo del Vangelo di Luca: “Messis quidem multa” (Lc 10,2), quello dove Gesù, dice ai suoi discepoli “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe”.

L’intera celebrazione sarà teletrasmessa in diretta televisiva da Teledehon e Telepace.

NOTE TECNICHE PER LA DIRETTA TELEVISIVA

Per ricevere Teledehon:/strong> Puglia su LCN 18 e 518 (HD) – BASILICATA su LCN 18 e 518 (HD) in alcune aree CALABRIA su LCN 272 e 690 – CAMPANIA su LCN 628 – MOLISE su LCN 85

Per ricevere Telepace: Lazio LCN 73 e 214

SCHEDA – Rev.do Mons. Leonardo D’Ascenzo

Il Rev.do Mons. Leonardo D’Ascenzo è nato il 31 agosto 1961 a Valmontone, provincia di Roma e diocesi di Velletri-Segni. Dopo la maturità all’Istituto Tecnico Industriale Statale, è entrato nel Seminario Regionale “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni per gli studi filosofici e teologici, proseguiti successivamente presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia Dogmatica e il Magistero in Scienze della Formazione. Presso il Teresianum ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale.

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1986 per la diocesi di Velletri-Segni, è stato Vicario parrocchiale di Santa Maria a Segni, Parroco di Santa Croce ad Artena, Vicario parrocchiale della Cattedrale di San Clemente a Velletri. È stato prima Assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi e poi Assistente unitario.

È stato inoltre Padre Spirituale, Vicerettore e poi Direttore Responsabile dell’Anno Propedeutico nel “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni.

È stato Direttore del Centro Vocazioni, sia diocesano che regionale, e Vicedirettore del Centro Nazionale per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

È Docente di Teologia Spirituale presso il “Pontificio Collegio Leoniano” e collaboratore della parrocchia Santa Barbara di Colleferro. Dal 21 febbraio 2004 è Cappellano di Sua Santità.

Nel luglio 2015 è stato nominato Rettore del “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni.