Spinazzola – “Cambiare il Paese per non dover cambiare Paese”: Gianluca Daluiso presenta il suo libro

Affrontare la vita giorno per giorno imparando a migliorare quello che viviamo, quello che facciamo, per poter pensare in prospettiva, per poter dare significato al futuro.

E’ quello che spinge a fare il primo libro di Gianluca Daluiso, edito da Pendragon e intitolato “Cambiare il Paese per non dover cambiare Paese”, libro che verrà presentato lunedi 22 gennaio 2018, alle ore 18,00 nella Sala Consiliare del Palazzo di Città di Spinazzola.

All’incontro sarà presente l’autore ed interverranno il Sindaco Michele Patruno, la Prof.ssa Vera Di Giulio, l’attrice e webstar Valeria Angione e l’imprenditore Nicola Di Tullio.

Un libro dedicato soprattutto ai giovani e rivolto in realtà a tutti gli italiani che sentono la necessità di una svolta. In questo testo non si racconta soltanto cosa non funziona nel nostro Paese, ma per la prima volta i migliori esperti di ogni settore, con interviste inedite, offrono i loro punti di vista su come migliorare il nostro Paese.

Antonio Albanese (sulla satira), Gaetano Azzariti (sulla Costituzione), Gian Carlo Caselli (sulle mafie), Gianni Dragoni (sull’economia), Dario Fo (sulla cultura), Milena Gabanelli (sulle donne), Nicola Gratteri (sulla giustizia), J-Ax (sullo spettacolo), Maurizio Landini (sul lavoro), Luca Mercalli (sull’ambiente), Pierluigi Pardo (sullo sport), Roberto Saviano (sui diritti), Cecilia Strada (sulla sanità), Marco Travaglio (sull’informazione) e Roberto Vecchioni (sulla scuola) forniscono il loro punto di vista non soltanto al mondo politico, ma a tutti i cittadini.

Perché anche la singola persona, nel suo piccolo, può contribuire in maniera determinante al cambiamento. È arrivato il momento in cui il coraggio deve essere più forte della paura e la speranza più forte della rassegnazione. Perché l’alternativa alla “fuga” dei tanti, troppi ragazzi ogni anno, dipende soltanto da noi.

La prefazione è di Nadia Toffa, conduttrice televisiva italiana nota per la sua partecipazione al programma Le Iene su Italia 1.

I proventi del libro saranno devoluti in beneficienza ad EMERGENCY, perché più che fini editoriali, questo libro ha fini culturali.

L’autore: Gianluca Daluiso è nato nel 1992 e vive a Riccione. All’età di 16 anni ha iniziato a scrivere per quotidiani locali, per poi passare, dal 2013, a “ilfattoquotidiano.it” e successivamente a “Il Fatto Quotidiano”. Dopo una prima esperienza in una radio locale, dal 2014 è passato alla conduzione del programma “Mai stati meglio” su Rai Radio 2 insieme a Lia Celi.