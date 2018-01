Puglia – Fondi per 10.000€ a fondo perduto per rinnovare la propria azienda

Si chiama Voucher per la digitalizzazione delle Pmi – Puglia ed è la nuova misura ministeriale per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro (nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili) volti al finanziamento di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Si possono acquistare quindi nuove attrezzature informatiche e software, sviluppare il proprio sito internet e e-commerce e realizzare progetti ICT con consulenti e specialisti.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.

La disponibilità finanziaria della Regione Puglia ammonta a 6.373.983€ mentre ogni soggetto potrà richiedere fino a 10.000€ su una spesa di 20.000€.

Per saperne di più su come migliorare la propria dotazione tecnologica la Over the net, mette a disposizione un consulente dedicato allo 0883.562156, mentre a questo link, il bando completo