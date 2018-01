Andria – Al via lo “Sportello Federconsumatori” nella sede della Cgil Bat

Federconsumatori Puglia e la Cgil Bat comunicano l’apertura dello sportello informativo per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti presso la sede provinciale del sindacato ad Andria in Via Guido Rossa, 17.

La grande sensibilità dimostrata dalla Cgil Bat nell’aderire al progetto presentato dalla Federconsumatori per promuovere la tutela e i diritti dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, costituisce di per se una prova tangibile dell’acquisita consapevolezza per l’attività di promozione e di educazione ad un consumo consapevole senza sprechi. La consulenza di esperti della Federconsumatori per la soluzione di problemi concreti del consumerismo potrà offrire alla cittadinanza un nuovo efficace strumento di partecipazione, di formazione e di crescita. In questa ottica, la condivisione e la stipula della convenzione ha riconosciuto il ruolo di assistenza attiva ai cittadini, ai lavoratori e pensionati che la Federconsumatori svolge con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi pubblici locali e nelle risposte da fornire ai cittadini in quanto consumatori ed utenti.

L’istituzione dello “Sportello del Consumatore”, costituisce un passo importante per una piena ed effettiva collaborazione dei soggetti interessati alla salvaguardia dei diritti dei cittadini anche attraverso il monitoraggio relativo alla qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, raccogliendo tutte le istanze poste dai cittadini per una adeguata informazione e consulenza sul codice di consumo ed in particolare sulle: telecomunicazioni, energia elettrica, gas, acqua, servizi finanziari/bancari, alimentazione, assicurazione, sanità, prodotti postali, mobilità e trasporti, prodotti difettosi e vacanze rovinate.

Lo Sportello della Federconsumatori sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, l’assistenza tecnica e la consulenza saranno fornite dall’ Avv. Marina Scricco.