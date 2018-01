Trani – Giornata della cultura scientifica al Liceo Vecchi

Il Liceo Scientifico “Valdemaro Vecchi” di Trani organizza, per il prossimo sabato 03 febbraio, un secondo OPEN DAY nell’ambito della Giornata della Cultura Scientifica.

L’iniziativa, che si svolgerà nei locali dell’istituto dalle 16.00 alle 20.00, è finalizzata a far conoscere la scuola e la sua offerta formativa alle famiglie e ai ragazzi in procinto di scegliere la scuola superiore, e al tempo stesso a valorizzare le peculiarità della cultura scientifica considerata anche nella sua simbiosi con le discipline artistiche e letterarie. Ci sarà spazio, dunque, da un lato per laboratori di matematica, fisica, scienze e robotica, dall’altro per lezioni in inglese di fisica secondo la metodologia CLIL, performance sportive (secondo il binomio scienze e salute), letture animate di brani a carattere scientifico, mostre fotografiche e di arte visiva a tema, musica.

Sarà attivo anche uno sportello di ascolto filosofico, essendo la filosofia la prima forma di ricerca scientifica attivata dall’umanità.

Nella seconda parte della serata, a partire dalle ore 18.00, sarà rappresentato uno spettacolo teatrale su Darwin e la teoria dell’evoluzionismo, allestito da una compagnia di attori professionisti, aperto alla cittadinanza, e saranno premiate le eccellenze del “Vecchi” attraverso la consegna di premi in denaro e riconoscimenti, tra cui il premio intitolato alla memoria di Nicholas De Santis, già allievo del “Vecchi”.

L’evento concluderà la Settimana della Cultura Scientifica, promossa dal MIUR, che si connota in maniera particolarmente positiva, presso il Liceo Scientifico di Trani, per la collaborazione di prestigiose figure del mondo universitario e della ricerca, quali i proff. Ida Mari Catalano (Cittadella Mediterranea della Scienza), Lucia Silvestris (INFN di Bari e CERN di Ginevra) e Domenico Di Bari (Dipartimento di Fisica, Università di Bari).