Bisceglie – Elezioni politiche 2018: l’ex sindaco Francesco Spina e i candidati del PD

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Pd a Bisceglie sono stati presentati i tre candidati nei collegi uninominali Puglia 3 per la Camera e Puglia 2 del Senato. Si tratta di Francesco Spina, ex sindaco di Bisceglie, alla Camera; Loredana Lezoche, imprenditrice molfettese dal Senato; Nicola Piergiovanni, presidente del consiglio comunale di Molfetta, inserito nel listino Puglia 1 della quota proporzionale.

Le candidature sono state ufficializzate da Vito Boccia, segretario cittadino del Partito Democratico di Bisceglie; presente anche il segretario provinciale Bat, Pasquale De Fazio. C’era anche il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini e il sindaco facente funzioni di Bisceglie, Vittorio Fata.

Nicola Piergiovanni ha garantito che continuerà a rimanere in contatto con la gente.

Loredana Lezoche intende invece mettere a disposizione del territorio la sua esperienza imprenditoriale.

Francesco Spina ha voluto, prima di tutto, fare un in bocca al lupo ai suoi avversari Gino Perrone del centrodestra e Francesca Galizia del Movimento 5 Stelle, poi ha spiegato lo slogan che ha scelto per la sua candidatura “Nei fatti il vero cambiamento”: “onestà e competenza”, sono le parole che caratterizzarono la campagna elettorale per le amministrative 2006, ha detto Spina.

Nel collegio Puglia 3 (Molfetta, Giovinazzo, Corato, Terlizzi e Ruvo) la sfida sarà avvincente perchè siamo abituati a risolvere i problemi trasformandoli in fatti concreti. Un esempio è il programma amministrativo del 2013 rispettato in ogni suo punto.