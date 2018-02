Barletta – Sondaggi ambientali nelle aree delle opere sostitutive dei passaggi a livello

Parte la verifica ambientale programmata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l’avvio delle attività di cantiere nelle aree interessate al sottopasso di via Andria e di via Vittorio Veneto

per il superamento degli attuali passaggi a livello, così come programmato dalla convenzione stipulata a suo tempo con il Comune.

La preventiva caratterizzazione del terreno è stata ritenuta necessaria da RFI “per stabilire le corrette azioni da porre in essere” a seguito della pubblicazione delle risultanze della prima fase di monitoraggio ambientale (effettuata sulla base del protocollo tra la Regione Puglia, la Provincia Bat, il Comune, l’ARPA Puglia, l’ASL Bat e il CNR-IRSA)

che segnalano il superamento delle soglie di concentrazione di alcuni inquinanti in prossimità delle aree interessate dai lavori.

La società concessionaria delle Ferrovie ha quindi deciso di procedere, d’intesa con Arpa Puglia, a una campagna di indagini integrativa, in modo da predisporre un appropriato programma di sicurezza ambientale per l’avvio delle attività di cantiere.

Al fine di consentire i sondaggi ambientali previsti, una ordinanza dirigenziale del settore comunale Servizi di Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico (n.7602) ha disposto,

da lunedì 5 febbraio e sino al termine delle indagini, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00 nell’area interessata

Nel raccomandare tempi celeri per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione, il sindaco Pasquale Cascella ha richiesto a RFI e Italferr un puntuale resoconto degli esiti delle indagini e la massima attenzione ai tempi per la ripresa del programma dei lavori per il completamento delle opere di superamento dei passaggi a livello con la nuova viabilità.