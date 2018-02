Bisceglie – Alle 11 in piazza comizio elettorale di Francesco Spina

A partire dalle 11 in piazza V. Emanuele II, lato Palazzuolo, comizio di apertura della campagna elettorale di Francesco Spina, ex sindaco di Bisceglie. Spina è candidato nel collegio uninominale Puglia 3 della Camera dei Deputati, che comprende Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi. Espressione del Pd in coalizione anche Europa con Emma Bonino, Civica Popolare Lorenzin, Italia Europa Insieme

“Nei fatti il vero cambiamento” lo slogan elettorale scelto da Francesco Spina