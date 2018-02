Trani – Elezioni politiche 2018: il tour di Raffaele Fitto

Il leader di Direzione Italia, che racchiude Noi con l’Italia – Udc, Raffaele Fitto, prosegue il suo tour elettorale nella BAT a sostegno dei candidati alle prossime Politiche.

Nel pomeriggio alle 17 sarà a Trani preso la sala convegni della segreteria cittadina di Noi con l’Italia, in via Barletta 4, per incontrare il nuovo coordinatore cittadino, Roberto Gargiuolo, iscritti e simpatizzanti del partito. Con Fitto, il consigliere regionale Francesco Ventola, candidato alla Camera nel Collegio uninominale Puglia 4 (Andria, Barletta, Canosa di Puglia e Trani) e Luigi Perrone, candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia 3 (Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Bisceglie).

Ci saranno anche, il coordinatore della BAT, on. Benedetto Fucci, i consiglieri comunali Antonio Florio e Nicola Lapi.

L’appuntamento prosegue a Barletta alle ore 19.30.