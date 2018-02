Barletta – Disfida, Mennea: “Diventerà un evento di portata nazionale, ora serve una fondazione”

“La disfida di Barletta è l’evento culturale che ha ottenuto il maggior finanziamento regionale, con 168mila euro. In questo modo, come avevo annunciato già un anno fa, la Disfida si prepara a diventare un evento di portata nazionale come la Notte della Taranta e il Festival della Valle d’Itria”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea, dopo la pubblicazione della graduatoria relativa al bando della Regione Puglia per il finanziamento delle attività culturali: la Disfida è risultato essere il primo progetto.

“È iniziato – prosegue Mennea – un percorso equilibrato e strutturato, che dovrà portare all’istituzione di una fondazione in grado di occuparsi degli aspetti culturali del nostro territorio. La Regione ha dimostrato di dare massima rilevanza a questo evento, finanziandolo con l’importo più alto. Ora però tocca agli enti locali e, soprattutto, ai privati strutturare la fondazione, in modo da creare un sistema economico fondato sullo sviluppo della cultura e dei beni culturali. Io credo – sostiene il consigliere regionale – che siamo pronti per fare questo passo. Ora la sfida è rivolta a tutti gli operatori economici sensibili alla cultura e al benessere del nostro territorio”.

“In questo momento particolare – rimarca – l’investimento culturale è vantaggioso perché la Puglia e il territorio della Bat hanno un trend turistico molto positivo ed è possibile far viaggiare le nostre eccellenze imprenditoriali insieme ai beni e alle iniziative culturali. Io sarò sempre in prima linea – conclude – per fare in modo che questo progetto vada in porto”.