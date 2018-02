Bisceglie – Di Pinto Panifici, terzo quarto super e Teramo KO

Un’altra vittoria marcata nei contorni e significativa per le modalità con le quali è stata conseguita. La Di Pinto Panifici ha superato l’ostacolo Teramo con una prova di maturità molto confortante per la capacità mostrata dai cestisti nerazzurri di riconoscere le situazioni tattiche proposte dagli avversari e trovare le adeguate soluzioni.

Lo splendido terzo quarto della compagine biscegliese, chiuso con un perentorio 27-9, è stato contrassegnato da una spettacolare pioggia di triple (7/11 il dato nella frazione) e da un’altissima intensità difensiva.

Prima metà gara equilibrata. Lo strappo della Di Pinto Panifici nel secondo periodo (28-21 grazie a un canestro di Alessandro Azzaro) è stato ricucito prontamente dai viaggianti con un break di 0-7. Teramo, aggrappandosi alle difese miste, ha tenuto Bisceglie a 4/14 dal campo.

Rientrati dall’intervallo lungo con le idee più chiare, i padroni di casa hanno pigiato sull’acceleratore: i canestri dalla distanza di Manuel Diomede, Francesco Bedetti e Alessandro Azzaro sono valsi il +12 (45-33), margine che il collettivo guidato dall’ex Piero Bianchi non ha saputo colmare subendo la fisicità e la determinazione di Bonfiglio e compagni in difesa. Diomede e Azzaro, dal perimetro, hanno incrementato il divario (61-38 al 30°), gestito dalla Di Pinto Panifici senza alcun intoppo nell’ultimo quarto, in cui Teramo è risalito al massimo fino al -14 (68-54). Prestazione solida di Riccardo Antonelli, Luca Castelluccia (sfortunato nel tiro da fuori) ed Edoardo Di Emidio; minuti preziosi per Davide Pucci e spazio nel finale a Thiam e Mastrofilippo. L’appassionante battaglia per il secondo posto nel girone C con Recanati prosegue colpo su colpo.

STATISTICHE

Di Pinto Panifici Bisceglie-Teramo 76-56

Di Pinto Panifici Bisceglie: Bonfiglio 11 (3/6, 1/3), Diomede 15 (0/3, 4/8), Bedetti 10 (2/4 da tre), Castelluccia 11 (1/5, 3/10), Antonelli 10 (5/8), Azzaro 11 (2/3, 2/2), Di Emidio 8 (3/6), Pucci (0/1, 0/1), Thiam, Mastrofilippo. Allenatore: Domenico Sorgentone.

Teramo: Salamina (0/2, 0/1), Musso 8 (1/4, 1/6), Staffieri 11 (1/3, 3/8), Lagioia 10 (1/4, 2/6), Osmatescu 14 (6/12, 0/1), Nolli 3 (0/1, 1/5), Milojevic 6 (3/5, 0/2), Piccinini 2 (1/2, 0/1), Errera 2 (1/3), Di Eusanio. Allenatore: Piero Bianchi.

Arbitri: Enrico D’Orazio di Vittorio Veneto (Treviso), Diego Secchieri di Venezia.

Parziali: 21-17; 34-31; 61-40.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Di Pinto Panifici Bisceglie 14/31, Teramo 14/36. Tiri da tre: Di Pinto Panifici Bisceglie 12/28, Teramo 7/30. Tiri liberi: Di Pinto Panifici Bisceglie 12/13, Teramo 7/8. Rimbalzi: Di Pinto Panifici Bisceglie 42 (35+7, quattro con 6), Teramo 27 (21+6, Osmatescu 9). Assists: Di Pinto Panifici Bisceglie 17 (Di Emidio 5), Teramo 11 (Musso 4).