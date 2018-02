Trani – Palazzo delle Arti Beltrani: prossime iniziative

Nell’ambito della Mostra d’Arte Contemporanea G. 12, che sarà ospitata fino al 14 marzo 2018 presso il Palazzo delle Arti Beltrani, di seguito segnaliamo i prossimi appuntamenti che si svolgeranno nel prossimo week end del 24 e 25 febbraio 2018.

· SABATO 24 FEBBRAIO

APERTURA STRAORDINARIA PROLUNGATA ORE 10.00 – 21.00

ORE 19.00 – PRESENTAZIONE DELL’OPERA DELL’ARTISTA DI FULVIO DEL VECCHIO “Pomeriggio estivo sul porto di Trani”.

L’evento, a cura dei giovani dell’Associazione culturale Traninostra, prevede la presentazione alla cittadinanza dell’opera che il pittore ha realizzato e donato alla città di Trani.

Fulvio Del Vecchio, nato a Senigaglia (Ancona), negli Anni ’60 si è trasferito a Trani dove vive e lavora. La sua pittura colpisce per la capacità di rappresentare “aspetti” della vita comune, a volte dimenticati, resi con grande sensibilità espressiva.

Con questa donazione il patrimonio collettivo custodito all’interno del Palazzo delle Arti Beltrani cresce ulteriormente.

Per l’occasione, interverranno il Presidente dell’Associazione Traninostra, Angela DI NANNI, l’Antropologo e Assessore alle culture della città di Trani, Felice DI LERNIA e l’Artista Fulvio DEL VECCHIO. La presentazione del dipinto sarà intervallata da approfondimenti storici, emozioni liriche, riflessioni antropologiche sul porto, uno dei luoghi simbolo della città di Trani.

L’evento è ad ingresso libero. Tutta la cittadinanza e quanti interessati sono invitati.

· DOMENICA 25 FEBBRAIO



APERTURA STRAORDINARIA PROLUNGATA ORE 10.00 – 21.00

PERFORMANCE LIVE DA PARTE DEGLI ARTISTI DEL G. 12

Con la finalità di far conoscere ed apprezzare ulteriormente i dodici grandi talenti della Mostra G.12, all’interno di alcuni spazi dello splendido contenitore museale del Palazzo delle Arti Beltrani, i protagonisti realizzeranno attività artistiche dal vivo per stupire ed affascinare al tempo stesso i visitatori.

La Mostra, nata da un’idea di Dario Agrimi e curata da Isabella Battista, comprende un corpo di opere riferito ad artisti attivi in Puglia e presenta una serie di lavori dedicati alla quotidianità che portano lo spettatore a riflettere sulla realtà e sulla propria condizione sociale. La particolarità di questa mostra molto stimolante è la sua eterogeneità. I lavori in esposizione non sono stati selezionati sulla base di uno stile specifico e non seguono nessun tema unitario ma sono il risultato di un insieme di esperienze ed estetiche molto diverse, a volte, anche in contrasto tra loro.

I Protagonisti della collettiva sono:

Damiano Azzizia

Paolo Notaristefano

Fabrizio Riccardi

Giuseppe Marinelli.

Lorenzo Galuppo

Marco Carrieri

Lisa Cutrino

Angela Lazazzera

Federica Claudia Soldani

Raffaele Vitto

Ivana Lorusso

Rita Scarola

