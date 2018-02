Barletta – “Patto con la Nostra Terra”, domenica la firma dei candidati di Forza Italia

Un “Patto con la Nostra Terra” per assumere degli impegni concreti con gli elettori sui temi più importanti riguardanti il nostro territorio. È quello che Sergio Silvestris, Dario Damiani, Francesco Ventola e Stella Mele firmeranno domenica 25 febbraio, alle ore 12, nella piazzetta Ettore Fieramosca (via Cialdini) proprio di fronte la storica Cantina della Disfida.

Una iniziativa che arriva dopo il “Tour dell’Ascolto”, che ha visto Sergio Silvestris, candidato al Senato per la coalizione di centrodestra, visitare lo scorso weekend ogni città del suo collegio elettorale (uninominale Puglia 3), da Rocchetta Sant’Antonio sino a Trani, in 24 ore di viaggio. Un’occasione per ricevere proposte e fare tesoro dei tanti suggerimenti raccolti da chi vive quotidianamente le comunità. Gli obiettivi per lo sviluppo del territorio, che vanno ad aggiungersi a quanto già stabilito nel programma nazionale di coalizione, riguardano Agricoltura, Turismo, Sicurezza, Pesca, Imprese e lavoro, Ambiente e Trasporti.