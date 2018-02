Barletta – Il PD incontra i cittadini con Emiliano. Foto e Video

Il loro motto è “Avanti Italia!” e così dopo l’incontro di venerdì presso l’Itaca Hotel di Barletta (.batmagazine.it/barletta-avanti-italia-il-pd-verso-le-politiche-del-4-marzo/ ) anche oggi il PD della sesta provincia ha organizzato un incontro (moderato dal segretario barlettano del PD Nicola Defazio) presso il cinema Paolillo della città della Disfida, insieme al governatore Michele Emiliano.

A dare lo “sprint” finale alla campagna elettorale in vista dell’ormai imminente 4 marzo, sono intervenuti con Emiliano, anche i candidati barlettani : il consigliere regionale Filippo Caracciolo (candidato nel collegio uninominale Puglia 4 per la Camera dei Deputati che comprende i comuni di Andria, Barletta, Canosa e Trani) e la professoressa Assuntela Messina (già presidente del PD pugliese, capolista al plurinominale del Senato per il collegio Puglia 1) insieme ai “colleghi” tranesi: il presidente del consiglio comunale di Trani Fabrizio Ferrante, (candidato alla Camera , terzo nella lista di quattro candidati nel proporzionale nel collegio Andria-Foggia) e l’assessore comunale ai servizi sociali Debora Ciliento (candidata al Senato, anche lei terza di un listino di quattro candidati nel collegio Puglia 1 Bari-Foggia-Andria , dove è preceduta dalla stessa Messina).

Cilento ha sottolineato l’importanza del diritto di voto, scongiurando l’astensionismo nei seggi elettorali, cosi come Caracciolo, che ha piuttosto rimarcato l’importanza di rivolgersi “agli indecisi” o a coloro che intendono “sprecare il proprio voto”.

“Una regione, che sta facendo di tutto per essere a contatto con i territori – ha poi aggiunto ancora Caracciolo – Il nostro è e sarà un voto di squadra!”

La capolista al Senato Messina ha invece proseguito sostenendo che: “ Le proposte che presenteremo a Roma saranno quelle avanzate dai nostri cittadini e dai nostri ceti imprenditoriali, con l’unico obiettivo di ridare dignità al Sud e alla nostra terra. E La disaffezione verso la politica potremmo combatterla solo con il nostro civismo.”

A margine dell’incontro (come nel video che segue ) è intervenuto il “Sindaco di Puglia” nonché ex sindaco di Bari ed ex segretario regionale del PD, Michele Emiliano, il quale evidenziando quanto di buono è stato fatto dal PD negli ultimi anni : assunzione di migliaia di insegnanti, legge sui diritti civili e decontribuzione per gli stipendi più bassi con la restituzione degli 80 euro in busta paga, ha poi affermato che : “ci siamo persi un po per strada”

“Nonostante la legge elettorale sia un disastro, dobbiamo evitare di essere al governo con Salvini e Berlusconi, cercando di portare in Parlamento una squadra che abbia una cultura del Sud. I cinque stelle e il centro destra , se eletti, avranno una scarsa rappresentanza pugliese e un peso minimo nella gestione del governo. Non votando il PD, non fate un dispetto a Renzi , perché quest’ultimo è il segretario nazionale del PD ma non è tutto il PD.” – ha concluso Emiliano –

Dora Dibenedetto.