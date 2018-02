Barletta – Partita la maratona Pietro Mennea

Erano davvero tantissimi i concittadini di Pietro Mennea ai nastri di partenza della maratona intitolata al velocista barlettano. La Half Matathon, gara podistica di 21,097 Km è partita alle ore 9 da Piazza Castello. Primo giro di boa in via delle Belle Arti (altezza via Tiepolo) per poi arrivare al traguardo in Piazza Castello. Prima della partenza ufficiale, sul posto è giunto anche il sindaco Pasquale Cascella. I partecipanti hanno indossato tutti una copia della canotta indossata da Mennea quando ha vinto l’oro olimpico a Mosca il 28 luglio 1980.

L’evento sportivo, giunto alla sua quinta edizione e che da soli due anni porta il nome di Pietro Mennea, è organizzata dalla Associazione “Barletta Sportiva”.

Nella classifica delle mezze maratone italiane per numero di partecipanti è 1ª della Puglia, 2ª dell’Italia meridionale, 11ª Italiana.

Tante anche le manifestazioni collaterali che danno prestigio alla manifestazione e il supporto degli alunni della scuola N. Garrone con Hostess Steward Yang Team e alunni del Liceo Sportivo “C. Cafiero”.

Alla maratona partecipano per la prima volta una squadra PACER completamente femminile e una squadra di Runners speciali: i ragazzi rifugiati del progetto FIRST AID SPORT per lanciare un messaggio di integrazione e fratellanza e soprattutto per ricordare che la prima donazione è stata effettuata da Pietro Mennea per sostenere il loro progetto.

il Comando di Polizia Locale ha messo in opera tutte le misure di sicurezza e di ordine pubblico finalizzate ad un ordinato svolgimento della gara e alla riduzione, nel limite del possibile, dei disagi per i cittadini per i loro spostamenti.