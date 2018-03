Trani – 8 marzo: ”Mi chiamo…Donna”, quadri ed esperienze al Castello Svevo

Il castello Svevo di Trani e gli studenti del Liceo Statale ‘Vito Fornari’ di Molfetta , nella suggestiva location del Castello Svevo di Trani hanno organizzato nel giorno 8 Marzo 2018, la manifestazione “Mi chiamo DONNA… ‘quadri’ ed esperienze”.

“Mi chiamo DONNA” nasce come lavoro finale del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 2017-18, realizzato dalla classe IV A/L del Liceo Linguistico, delle Scienze Umane ed Economico Sociale ‘Vito Fornari’ di Molfetta (Ba), svoltosi dal 19/2/18 al 6/3/18 presso il Polo Museale di Trani, sotto l’attento tutoraggio della Direttrice, Architetto R. Mezzina, e delle dott.sse A. Tranquillo e Pasqua D’Azzeo.

A partire dalle ore 16.00 di giovedì 8 Marzo il Castello accoglierà una serie di attività culturali, tra cui un Reading letterario – anche nelle lingue straniere di studio nel Liceo Linguistico (inglese, francese e tedesco) – performance di danza moderna e canto che hanno per protagoniste figure femminili significative, del passato e del presente, con lo scopo di mettere in risalto come sia cambiato il ruolo della donna, fino alla realtà complessa della società odierna. Saranno drammatizzati, inoltre, scorci di vita o riflessioni di personaggi femminili che hanno affermato la loro dignità, il loro valore di persone libere e la loro indipendenza.

Saranno organizzati laboratori didattici gratuiti riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni, in linea con le attività proposte agli adulti per riflettere sulla dimensione della femminilità. Bebe Vio, Jane Austen e Frida Kahlo sono solo alcune delle personalità su cui gli studenti hanno concentrato il proprio interesse e vorrebbero condividerlo con coetanei ed adulti del territorio.

Il Castello Svevo, che per l’occasione si trasforma in un vivace incubatore culturale, aperto alla fruizione di visitatori di tutte le età, promuove tali esperienze come previsto dalle attuali indicazioni del Ministero dei Beni Culturali e del Polo Museale della Puglia.

Per maggior informazioni: scrivere a pm-pug.castelloditrani@beniculturali.it oppure telefonare allo 0883/506603.