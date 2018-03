Bari – Ladro di deodoranti: Arrestato 42enne georgiano.

Il predetto, entrato nel supermercato Penny Market di via Brigata Regina, dopo aver occultato sulla propria persona prodotti per la pulizia personale ed alcolici, veniva sorpreso da un cassiere oltrepassare la barriera antitaccheggio senza pagare l’importo dovuto. Ieri pomeriggio, verso le ore 16.00, in Bari, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, coadiuvati da personale della C.I.O. dell’11° RTG CC “Puglia”, hanno arrestato L.L. 42enne, georgiano, per rapina impropria.

L.L., nel tentativo di darsi alla fuga, iniziava una colluttazione, con il responsabile del supermercato, subito interrotta dal tempestivo intervento dei militari del Nucleo Radiomobile e della C.I.O. che si trovavano già in zona. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare l’irregolarità dello straniero sul territorio nazionale, risultando inottemperante. Lo stesso, quindi, anche per tale motivo veniva deferito alla competente A.G., la quale disponeva la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Bari.