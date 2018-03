Bari – “Summer 2018”: inaugurata oggi la 14ma edizione del workshop

E’ stato inaugurato questa mattina presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari il workshop “Summer 2018 – Tour Operator e Vettori incontrano il Trade”, giunto alla sua quattordicesima edizione è diventato un appuntamento tradizionale organizzato da Aeroporti di Puglia, avviando così la stagione estiva del trasporto aereo regionale.

Sono stati circa un centinaio i Sellers ovvero Tour Operator, Vettori, Enti e Agenzie di Promozione del turismo, come Pugliapromozione e ApT di Basilicata, che hanno preso parte al workshop, insieme ai protagonisti della filiera turistica e dell’accoglienza (agenzie di viaggio e strutture ricettive pugliesi e lucane, ndr). Un’occasione unica in cui gli operatori del settore hanno avuto l’opportunità di confrontarsi, scambiare le proprie esperienze e avviare nuove idee di cooperazione e di sviluppo commerciale.

“Sono proprio questi workshop, con 800 operatori fra tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, quello che ci vuole in Puglia per far incontrare la domanda con l’offerta – ha spiegato l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone – . La nostra offerta ricettiva sta crescendo e sta migliorando; aumentano i posti letto ma soprattutto aumenta la qualità: e noi vogliamo raggiungere uno standard di qualità per accogliere un turismo che spende, che apprezza il nostro patrimonio culturale e la nostra enogastonomia per una vacanza vissuta come una esperienza“.

Il summer workshop in Aeroporto, insieme a Buy Puglia, al Btm, riesce ad organizzare incontri utili ad aumentare gli arrivi in Puglia. “Tutto il resto lo facciamo con l’accoglienza, con le amministrazioni comunali, con gli operatori in modo che tutta questa rete divenga un sistema sinergico e organizzato“, ha chiosato Loredana Capone.

In mattinata, è stato inaugurato anche l’info point in Aeroporto della Basilicata e di Matera capitale europea. “Tra Puglia e Basilicata vi è vicinanza e sinergia – ha spiegato l’Assessore Capone – . Sono già tanti i progetti realizzati e in cantiere tra Pugliapromozione e la Apt di Matera. Questa la riteniamo una grande opportunità anche per la Puglia. Possiamo lavorare insieme per attirare turisti nelle due regioni”, che ha così concluso.

di Damiana Dorotea Sgaramella