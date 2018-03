Regione – Ddl omofobia: le dichiarazioni dei consiglieri regionali

Sono giunte a mezzo stampa le prime dichiarazioni di alcuni dei consiglieri regionali in merito alla discussione del Decreto di Legge contro l’omofobia.

“Due ore circa di audizioni su un disegno di legge che promulga il pensiero unico della sinistra radicale, perché il vero animo del testo non è la lotta alle discriminazioni, ma un indottrinamento ed una propaganda attiva pro rete Lgbti”, così il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.

“Questo tentativo – aggiunge – di imporre una nuova ‘non cultura’ che si esplica mediante l’annientamento del genere, va in profondità: perché si punta ai luoghi di crescita e di formazione come le scuole, imponendo persino dei corsi per gli insegnanti. Ergo, non si parla più del contrasto alla discriminazione e si va decisamente oltre: la Regione dovrebbe assumere un ruolo attivo nel concorrere a diffondere un nuovo modello, peraltro minoritario”.

“Ci impegneremo – conclude Marmo – per il rispetto dei nostri valori e delle nostre radici culturali, ma soprattutto per rispetto alla libera formazione della coscienza individuale perché compito delle istituzioni è garantire il libero esplicarsi della persona”.

“La Puglia delle emergenze in sanità, agricoltura, rifiuti è sotto gli occhi di tutti e la priorità del presidente Emiliano è approvare un disegno di legge contro la discriminazione e le violenze omofobe – esordisce così il coordinatore e consigliere regionale di Direzione Italia-Noi con l’Italia, Francesco Ventola – .Si dirà… sarà anche questa un’emergenza, perché a corredo del DDL ci sono numeri e casistiche che dimostrano che viviamo in una regione dove il problema è evidente, dove l’omosessuale è oggetto di discriminazione e violenza? E invece nulla di tutto questo“.

“Non un dato, non un caso, non un episodio che giustifichi l’impegno profuso su questo provvedimento e non su altri – continua Ventola – dove con dati alla mano è dimostrato il fallimento delle politiche regionali. E allora i proponenti, Emiliano in testa, ci spieghino prima con dati alla mano la necessità di dare priorità a questo DDL e si eviti, su determinati argomenti, di fare un’eterna campagna elettorale“.

“I pugliesi sono molto più maturi di chi li governa e lo hanno dimostrato più volte anche nelle urne!”, ha concluso Francesco Ventola.