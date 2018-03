BAT – Premio Giornalistico “Michele Palumbo”: bandito il concorso del Circolo della Stampa

Il Premio Giornalistico 2018-2019 dedicato alla memoria del giornalista andriese Michele Palumbo, patrocinato anche dal Comune di Andria e da altre istituzioni territoriali e regionali, è stato bandito.

Il concorso, “I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Palumbo” è stato indetto per la premiazione dei migliori articoli e servizi radiotelevisivi realizzati da iscritti all’Ordine della Puglia pubblicati o messi in onda dal 4 marzo 2018 al 3 marzo 2019, anche fuori del territorio regionale. É ammessa la partecipazione con un massimo di tre articoli e/o servizi radiotelevisivi. Gli elaborati vanno consegnati al Circolo della stampa “San Francesco di Sales” c/o Oratorio Centro Giovanile Salesiano “Don Bosco” in Corso Cavour, 71 Andria dal lunedì al venerdì h. 17.00/20.00 ovvero spediti tramite posta allo stesso indirizzo entro il 31 marzo 2019.

Il premio è suddiviso nelle sezioni: carta stampata; agenzie; radiotelevisione; web; fotografie (categoria singole e categoria reportage). Tutti i lavori devono essere firmati da giornalisti iscritti all’Ordine della Puglia e pubblicati su testate giornalistiche regolarmente registrate.

Nell’ambito del premio giornalistico “I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Palumbo”, sono istituiti i seguenti premi speciali: Premio speciale “Il Corrispondente dell’anno”; Premio speciale “Il Pubblicista dell’anno”; Premio speciale “L’Elzevirista dell’anno”; Premio speciale “Il Giornalista esordiente”; Premio speciale “L’Editorialista dell’anno”; Premio speciale “La Rubrica”.

Per la sezione fotografie vanno rispettati determinati parametri: fotografie singole pubblicate (massimo 3 foto) e reportage (dovranno contenere da un minimo di tre 3 ad un massimo di 10 foto). Le specifiche tecniche del materiale fotografico sono: le fotografie in formato digitale potranno essere in bianco e nero e/o a colori. Le opere dovranno essere presentate nel duplice formato digitale e cartaceo a colori o in bianco e nero (stampe di dimensioni minime 20×30 cm).

Tutti i dati sulle immagini indicati sulla scheda di partecipazione (data di creazione, luogo e didascalia descrittiva) devono corrispondere ai metadati nel file d’immagine. Le immagini della categoria reportage dovranno essere inserite in una cartella denominata “reportage” mentre le foto singole dovranno essere inserite in una cartella denominata “foto “. I fotomontaggi saranno esclusi.

Per ciascuna sezione, a insindacabile giudizio della Giuria, saranno premiati i migliori articoli o foto di politica, cronaca, di cultura, costume, sport. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro con assegno bancario N.T.. Per i premi speciali, a insindacabile giudizio della Giuria, i vincitori riceveranno un premio in denaro di 250 euro con assegno bancario N.T.

La Giuria, nel caso ritenga i lavori non sufficientemente degni di nota, si riserva di non assegnare i premi. I premi saranno consegnati domenica 14 luglio 2019, durante una cerimonia pubblica organizzata dal Circolo della Stampa, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Puglia e l’Associazione della Stampa di Puglia.

La Giuria è composta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia o da loro delegati, dal Presidente dell’Associazione della Stampa di Puglia o da un suo delegato, dal Presidente e dal Segretario del Circolo della Stampa, dai Presidenti o da loro delegati di ogni Ente patrocinatore e da due rappresentanti della famiglia Palumbo.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia sono rispettivamente il Presidente e il Segretario della Giuria.