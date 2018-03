Fallisce il Trony: anche nella BAT molti dipendenti senza lavoro

In tutta Italia sono in 500, nella BAT una cinquantina i dipendenti del Gruppo Trony rimasti senza lavoro a causa del fallimento dell’azienda DPS Group. Le saracinesche dei negozi di Andria e Trani questa mattina erano chiuse. La conferma è giunta dal segretario regionale della Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia. Per i dipendenti in bilico, nei prossimi il sindacato richiederà a livello nazionale, appena verrà nominato il commissario fallimentare, un incontro per capire quali scenari potranno presentarsi nella speranza che si possano trovare soluzioni occupazionali e non la semplice trafila burocratica per il recupero delle spettanze.

Il fallimento, si legge una nota, arriva dopo un periodo di crisi attribuito fra l’altro alla contrazione dei volumi di vendita diretta in negozio, contrazione esplosa con l’aumento crescente degli acquisti on line e alla conseguente riduzione di liquidità.

Invitiamo le istituzioni locali a creare le condizioni per la risoluzione della vertenza che inevitabilmente marca ancora di più il vero problema di una politica industriale che non ha nessuna tutela per la forza lavoro e soprattutto non ci ha permesso di effettuare interventi a tutela dell’occupazione. Nei giorni scorsi anche i dipendenti della Mediaworld hanno scioperato in quanto a rischio licenziamento.