Regione – Ddl omofobia, Marmo: “Accuse diffamatorie e false della De Simone, Emiliano intervenga”

E’ giunta la nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, in merito al post della consigliera di Emiliano sul ddl omofobia: “Chiediamo a Emiliano di riparare presto al tentativo di diffamazione che tale Titti De Simone vorrebbe realizzare a discapito del centrodestra pugliese per le sue posizioni sul ddl Omofobia. Deve riparare perché la stessa De Simone, su Facebook, lancia offese sulla nostra coalizione affermando cose errate e ciò è dimostrato dai nostri comunicati stampa“.

“Nessuno ha mai detto che l’omofobia non esiste e non consentiamo a chicchessia di attribuirci pensieri falsi e tendenziosi che rivelano tutta la fragilità dell’impianto culturale del disegno di legge – continua Marmo -. Lo diciamo per l’ennesima volta: siamo contrari ad ogni forma di indottrinamento e di formazione alla teoria gender (prevista nel ddl anche per gli insegnanti!). Siamo favorevoli ad ogni legge e iniziativa volta, altresì, alla cultura e all’educazione al rispetto così come stabilito dalla nostra Costituzione“.

“Chiarita la posizione espressa anche in Commissione, non possiamo esimerci da una constatazione: è spiacevole notare che qualcuno della sinistra si metta a strumentalizzare fatti di cronaca – come il pestaggio della coppia gay a Bari dell’anno scorso- per fare propaganda. Dimostrando di averne poco rispetto, a differenza nostra che siamo contro ogni forma di violenza e sempre dalla parte della legalità”, ha così concluso il consigliere regionale.