Serie C – I pronostici sulla 34ª giornata delle pugliesi

Il Lecce ora rischia grosso: la Serie B diretta non è poi così sicura!

Nel girone C, nel giro di un paio di settimane, si sono riaperti clamorosamente i giochi per la promozione diretta. Il Trapani e il Catania hanno rosicchiato punti al Lecce, che deve ancora riposare, e ora potrebbe non essere più certo del primato.

Se Monopoli e Bisceglie hanno raggiunto i rispettivi obiettivi pre-stagionali, la Virtus Francavilla sogna i play-off, mentre la Fidelis, con gli ultimi risultati, ha sistemato la propria classifica e adesso la salvezza è davvero alla portata.

Ma passiamo a scoprire i consigli della redazione di Okpronostio per questa 34ª giornata!

Reggina – Lecce

Vincere e sperare: può fare solo questo il Lecce in questo finale di stagione. Il pareggio dello scorso fine settimana contro il Siracusa ha peggiorato le cose in chiave promozione diretta, e ora Catania e Trapani sono distanti solo 2 lunghezze. Il ritiro potrebbe aver aiutato i salentini a trovare la giusta concentrazione per affrontare una Reggina che tende ad offrire “Under 3.5” e in casa ha perso 2 delle ultime 3 gare.

Per il pronostico completo su Reggina – Lecce, clicca qui

Virtus Francavilla – Trapani

Bene laVirtus Francavilla (5 gare di fila senza sconfitte, ma con ben 4 “X”), benissimo il Trapani: 7 le vittorie nelle ultime 8 partite! In trasferta sono 5 gli “X2” consecutivi dei siculi, impegnati a non perdere terreno nei confronti del Lecce.

Per il pronostico completo su Virtus Francavilla – Trapani, clicca qui

Monopoli – Bisceglie

Nonostante il Monopoli abbia perso solo 2 delle ultime 12 partite, sono 3 gli “X2” di fila in casa. Il Bisceglie, al contrario, ha chiuso in “X2” 3 delle ultime 4 partite esterne. Se la squadra di Scienza in casa è reduce da 6 “Over 1.5” di fila, gli ospiti in trasferta sono reduci da 3 “Gol” consecutivi.

Per scoprire il pronostico su Monopoli – Bisceglie, clicca qui

Rubrica a cura di okpronostico.it