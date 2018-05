Vigor Trani, dopo Firenze, dimmi la verità…

Dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il st Georgen a Firenze nella finale di coppa italia dilettanti e di conseguenza il mancato salto in serie D, il Trani del presidente Michele Amato raccoglie gli elogi della città e delle tifoserie avversarie per la splendida cornice di pubblico che ha seguito la squadra in terra toscana. Certo un pubblico insolito per la Vigor Trani, di quelli che non si era mai visto al comunale di Trani quando la squadra giocava in casa. L’occasione giusta per tifare i colori biancazzurri in trasferta approfittando di una gita fuori porta. Quasi certamente gli oltre 2 mila tifosi saranno pronti a gremire questa volta il Comunale durante le prossime partite del campionato di Eccellenza, o per lo meno si spera.

Tanti i commenti del giorno dopo la gara, perfino qualche rivelazione da parte del mister Pizzulli

“dispiaciuto per la gente di Trani, per tutti quei tifosi venuti qui e che speravano nell’impresa, che era ad un passo, come si legge nell’articolo del 3 maggio 2018 pubblicato su Il giornale di Trani dal titolo “Trani-St.Georgen, il giorno dopo. Pizzulli svela retroscena sulla società, spera nel ripescaggio e ricarica l’ambiente: «Da questa esperienza si può, si deve ripartire».(http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/79271/trani-st-georgen-il-giorno-dopo-pizzulli-svela-retroscena-sulla-societa-spera-nel-ripescaggio-e-ricarica-l-ambiente-da-ques)

Proseguendo il tecnico “rivela ufficialmente, si legge ancora nell’articolo, retroscena finora solo ventilati da fonti non ufficiali: «A gennaio erano andati via i finanziatori della società – fa sapere Pizzulli – e sono subentrati dei tranesi a tamponare l’emergenza. Il presidente Amato è rimasto solo, aiutato da Alberto Altieri e qualche altro volenteroso.”

Poi è giunto anche l’addio del vicepresidente Altieri a metà febbraio 2018 per impegni lavorativi. Nell’occasione, come avevamo anticipato nell’articolo pubblicato su Batmagazine dal titolo “Vigor Trani, il vicepresidente Altieri preferisce lasciare” datato 17 febbraio 2018 (http://www.batmagazine.it/news/2018/02/17/vigor-trani-il-vicepresidente-altieri-preferisce-lasciare/). “La scelta di lasciare la società proprio in questo momento può essere letta in diversi modi. Tra questi quello che poi si è manifestato ovvero “Non si può escludere però che possa aver temuto di rimanere nuovamente solo alla guida della società.

A conferma sono giunte le rivelazioni di mister Pizzulli: “«A gennaio erano andati via i finanziatori della società” e il comunicato letto a nome della squadra dal capitano della Vigor Trani dopo la partita casalinga di coppa Italia contro il Pomezia.

Pronta la risposta del presidente Amato che con un comunicato ufficiale inviato alla stampa in data 12 aprile 2018 (http://www.batmagazine.it/news/2018/04/12/vigor-trani-bufera-stipendi-la-risposta-del-presidente-amato/) affermava (riportiamo testuali parole): “ricordando a tutti che sono espressione di una cordata di imprenditori”.

A questo punto sembra lecito, nel rispetto della tanto decantata trasparenza sportiva, conoscere tutti i nomi degli imprenditori facenti parte della cordata dall’inizio della stagione fino alla fine. E soprattutto sapere se tra questi imprenditori figurava, come si vocifera, anche il presidente del Bari calcio, Cosimo Giancaspro che proprio a gennaio 2018 è stato raggiunto da una indagine della guardia di finanza di Bari (http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/01/18/indagato-presidente-fc-bari-giancaspro_d8aea327-ded8-46b3-866b-1d83f1792b1f.html).

Inoltre non è sfuggito a molti, e le immagini e le foto riportate sulla pagina facebook della Vigor Trani, e non solo, lo confermano, che Altieri, dopo essersi dimesso dall’incarico di vicepresidente della società, ha continuato a stare vicino alla squadra, indossando l’abbigliamento ufficiale della Vigor Trani, salendo sul pullman della squadra per accompagnarla in trasferta e ripreso perfino mentre festeggiava con i ragazzi negli spogliatoi del comunale di Trani al ritorno dalla vittoriosa trasferta contro il Pomezia in Coppa Italia.

Ci si chiede a quale titolo ha continuato a svolgere tutto ciò, visto che si era dimesso per impegni lavorativi. Certo la passione è passione. difficile da sopire e questo lo si comprende ma a questo punto non era meglio forse continuare a stare vicino alla squadra con una qualifica ufficiale che avrebbe potuto dare maggiore tranquillità alla squadra e tornare da Firenze con un epilogo diverso.

Del resto nell’articolo pubblicato da Tranilive il 3 maggio 2018 dal titolo “Post gara Vigor Trani – St. Georgen. Altieri: “Si riparte con chi ha mostrato serietà” (http://www.tranilive.it/sport/calcio/716676/post-gara-vigor-trani—st-georgen-altieri-si-riparte-con-chi-ha-mostrato-serieta), nell’intervista rilasciata subito dopo la gara contro il St. Georgen a Firenze, Altieri ha dichiarato:

“Non mi sento di dire che “faremo” il campionato al quale oggi potevamo ambire di arrivare, ma mi impegnerò per vedere di farlo, dimostrando di essere ancora parte integrante dei colori biancoazzurri e non come tifoso.

Inoltre, per concludere, Altieri, sempre nell’intervista su Tranilive, ha detto:

“Se le cose fossero andate meglio anche dal punto di vista societario e cioè che le “persone” che avevano garantito supporto avessero continuato a farlo, forse oggi avremmo scritto una pagina diversa.

Chi sono queste “persone” che avevano garantito supporto e che poi non hanno continuato a farlo?

Infine che carica ricopre in società Savino Daleno inibito nel 2015 dal tribunale nazionale della Fig per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc nell’ambito del dibattimento relativo all’inchiesta sulla combine di partite. All’epoca dei fatti Daleno era dirigente del Brindisi calcio.

Domande lecite a cui sarebbe cortesia rispondere in attesa che il presidente Amato. sempre come dichiarato nel comunicato ufficiale inviato alla stampa, renda noto le reali entità degli apporti finanziari di ciascuna componente imprenditoriale della società Vigor Trani calcio.

La Vigor Trani è pronta a ripartire nuovamente dall’Eccellenza con alcuni punti fermi già collaudati in questa stagione sportiva appena terminata: la conferma societaria, la vicinanza dell’amministrazione comunale e degli imprenditori locali ed esterni e soprattutto dei 2 mila tifosi che hanno raggiunto Firenze e che sono pronti a ritornare al comunale di Trani per cantare tutti in coro: “Abbiamo un sogno nel cuore…”).

VIDEO

COMUNICATO UFFICIALE FIGC DEL 30/07/2015

http://www.centrostudisport.it/PDF/FIGC/4954.pdf