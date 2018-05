Trani – Il fondale del porto torna pulito. VIDEO

Eccoli i subacquei della Lega navale di Trani mentre ripuliscono i fondali del porto da rifiuti e pneumatici. Questa mattina al via l’iniziativa “Pfu Zero”, la campagna nazionale promossa dall’associazione nazionale Marevivo e dal consorzio Ecotyre, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Barletta.

Si è trattato dell’ultimo appuntamento della tre giorni dedicata al mare da parte della Lega navale, sezione di Trani, partner dell’ l’Ufficio Locale Marittimo di Trani, il Comune di Trani, l’Amiu Trani e gli Operatori Emergenza Radio.

Alla pulizia dei fondali hanno partecipato da spettatori anche gli studenti delle scuola media Rocca Bovio Palumbo e Baldassarre.

“Il corpo delle capitanerie di porto è molto sensibili al tema della tutela dell’ambiente marino, ha detto il comandante della Capitaneria di porto di Barletta, Sergio Castellano. Abbiamo desiderato molto questa manifestazione in un contesto bello come il porto di Trani. Ringraziamo il Comune per il sostegno e la Lega navale per il sostegno logistico”.

Crediamo molto all’ambiente e alla sua salvaguardia, ha detto il sindaco Bottaro, per questo mi auguro di poter replicarla tutti gli anni. Una bella iniziativa perchè avvicina i ragazzi all’ambiente. Stiamo investendo molto nelle giovani generazioni e vedere oggi qui tanti ragazzini presenti in Lega navale che si avvicinano al mare e alla tutela del mare ci aiuta a restituire loro un mondo migliore.

Quando c’è da difendere l’ambiente la Lega navale è sempre in prima linea come ha dichiarato il presidente della sezione di Trani Giuseppe D’Innella.



VIDEOINTERVISTA – Giuseppe D’INNELLA, presidente Lega navale di Trani

VIDEO SUBACQUEI