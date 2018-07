Barletta – Ecco i nomi della Giunta del sindaco Cannito

A due settimane dal mio insediamento, voglio comunicare alla città la composizione della squadra di governo.

Si tratta di una decisione rappresentativa della coalizione che ha sostenuto la mia candidatura a sindaco della città di Barletta.

Essa è il frutto di scelte coraggiose, e vi spiego.

Essendo io persona libera, sin dal principio ho dichiarato che non sarei stato ostaggio di alcuno, non avrei accettato condizionamenti.

A questo vecchio e fallimentare modo di fare politica, o meglio di subire riti lesivi del vero senso della politica che deve porre al centro il bene comune, ho preferito il dialogo, la dialettica anche forte e accesa, ma leale.

Ed è proprio con questo spirito di lealtà, nei confronti di tutti i cittadini di Barletta, che ho deciso, sì, ho deciso! Mantenendo l’impegno preso con i miei concittadini e con chi, sin dal primo momento ha condiviso con me questo progetto politico.

Pertanto vi comunico che da oggi, con questa squadra di governo, parte l’amministrazione Cannito.

Vice sindaco – Marcello Lanotte

Gennaro Cefola

Giovanni Ceto

Gennaro Calabrese

Michele Lasala

Reginaldo Seccia

Lucia Ricatti

La lista Cannito Sindaco è rappresentata dal sottoscritto. Tanto a garanzia di tutti coloro che lealmente la hanno sottoscritta e sostenuta.

Ad essere indicato per la carica di presidente del consiglio, nel rispetto delle prerogative dell’Assise comunale, sarà Sabino Dicataldo.

Assegneremo le deleghe, in base a requisiti di competenza ed esperienza degli assessori designati, che vi saranno comunicate.