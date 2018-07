Barletta – Inaugurata la sede territoriale di “Forza Italia”. Sen. Damiani: “Oggi è un giorno importante”. Foto e Videointervista

E’ stata inaugurata ieri sera a Barletta in via Monfalcone, 51 la sede della segreteria politica del senatore barlettano ( eletto al Senato della Repubblica alle elezioni politiche del 4 marzo scorso – candidato per la lista proporzionale di “Forza Italia” nel collegio Puglia 1) Dario Damiani nonché nuova sede territoriale di “Forza Italia”: noto partito politico afferente al centro destra e fondato dall’ex premier Silvio Berlusconi.

All’incontro, erano presenti diversi vertici “forzisti” locali, tra i quali: il commissario cittadino di Forza Italia (FI) – Barletta – Giovanni Ceto (in foto secondo a destra) nonché neo eletto al consiglio comunale nell’amministrazione Cannito, l’ex presidente del consiglio comunale di Andria e commissaria cittadina (FI) della città federiciana, Laura Di Pilato (in foto al centro) e il segretario provinciale (FI) Luigi De Mucci (in foto secondo a sinistra)

“Oggi è un giorno importante – ha commentato (nel video che segue) al margine dell’inaugurazione, il senatore Damiani – ll nostro è un punto di aggregazione per lavorare in sinergia con tutti i segretari cittadini della provincia con l’intento di presentare delle liste forti e competitive per il nostro territorio. Una sede, dove poter ascoltare le istanze della gente interfacciandoci anche con l’amministrazione Cannito. Un punto di riferimento, che ci vedrà impegnati, anche in vista delle elezioni europee e poi con quelle regionali, lavorando in sinergia con i segretari cittadini della nostra provincia e con lo stesso segretario provinciale Luigi De Mucci, presente oggi all’inaugurazione.”

Dora Dibenedetto