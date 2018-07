San Ferdinando – Ucciso imprenditore 59enne in pieno centro. VIDEO

Freddato a colpi di arma da fuoco Giuseppe Valerio, un imprenditore di 59 anni di San Ferdinando di Puglia, già noto alle forze dell’ordine. È successo all’alba in via Roma in pieno centro cittadino. L’uomo era nella sua macchina, una Fiat punto , quando è stato affiancato da un’auto con a bordo due persone che una volta scesi scesi gli hanno sparato e sono fuggite. Sul posto la scientifica per i rilievi del caso, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli Inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. Intanto sono state interrogate alcune persone e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si esclude che possano aver ripreso il momento dell’agguato. I carabinieri, coordinati dal magistrato della direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Isabella Ginevra, stanno seguendo l’ipotesi, senza escluderne altre, legate all’attività imprenditoriale del 59 enne che gestiva un importante magazzino ortofrutticolo della zona.