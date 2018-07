Vacanze 2018: Puglia preferita in Italia. Grecia la più gettonata. E per chi si sposa?

Rush finale in queste ultime settimane di caldo torrido, tra impegni e scadenze dell’ultimo minuto prima di affiggere finalmente dietro la porta del proprio ufficio o della propria bottega, il tanto sospirato cartello: “Chiuso per ferie!”.

Dopo un intenso anno di lavoro, manca davvero poco al fatidico giorno in cui, valigia al seguito, una buona percentuale di residenti della Bat, è già pronta per raggiungere la destinazione di viaggio scelta per questa estate 2018.

Ma qual è il trend di quest’anno? Quali le mete scelte dalle famiglie, i giovani e le coppie che nei mesi più caldi hanno deciso di convolare a giuste nozze e godersi la loro luna di miele proprio in questo periodo? Scopriamolo insieme…

Diverse le famiglie che scelgono la crociera, un tipo di vacanza ideale insieme al villaggio: la Puglia resta tra le preferite in assoluto, pur considerando mete più economiche come Calabria o Basilicata, vicine e facili da raggiungere soprattutto per coloro che hanno bambini molto piccoli. Sul podio anche Sardegna e Sicilia, che con le proprie spiagge cristalline offrono una piacevole esperienza di vacanza al mare.

I giovani sono orientati verso la Croazia (Isola di Pag), molto richiesta negli ultimi anni, per la musica e le serate organizzate sulla spiaggia oltre ai numerosi festival che si svolgono durante l’estate. La Grecia è ormai diventata un must per il divertimento e le spiagge cristalline, con Corfù e Pag, entrambe facilmente raggiungibili. Per chi volesse portare con sé la propria automobile e visitare in piena autonomia, Lefkada è l’isola perfetta, consentendo magari di risparmiare su un volo troppo oneroso acquistato last minute. Immancabile Zante, parte delle Isole Ionie, offre spiagge finissime mozzafiato e un paradiso naturalistico. Una vacanza forse più costosa ma ideale per chi ama il divertimento sfrenato, è quella con destinazione Ibiza. In generale, la Grecia è la più gettonata mentre la Spagna è in leggero calo.

Le coppie confermano principalmente la Grecia, optando per Creta e Rodi, se sono alla ricerca del relax e della tranquillità, ad esempio, scegliendo la sistemazione in villaggi con trattamento in mezza pensione; Creta è un’isola molto grande, pertanto è consigliabile noleggiare un auto per girare liberamente e visitare le numerose spiagge incantevoli. L’alternativa è Lefkada, poco adeguata per chi cerca il divertimento, non offre discoteche, ma diversi locali caratteristici dove sorseggiare un cocktail, per intrattenersi nel dopocena.

Sulla costa settentrionale di Creta, Hersonisson o Chersonisou, è la meta giusta per coloro che amano invece la movida notturna, con locali e discoteche molto originali.

E per chi ha deciso di sposarsi proprio in piena estate? Tra le mete scelte per i viaggi di nozze, la destinazione Giappone rappresenta la più richiesta, anche se l’America come ogni anno, resta la numero uno con New York, il tour dell’Ovest, etc..

Per i neosposi poco propensi a prendere il volo per dirigersi sul versante della California, scegliendo il tour dell’Ovest e spendendo di più, rimane la possibilità di recarsi sulla costa est visitando New York: con un soggiorno più lungo di 5 notti, per esempio, si possono visitare anche mete vicine come Philadelphia e Washington, senza necessariamente imbattersi in un eventuale tour che risulterebbe molto più impegnativo. Chi sceglie l’America, in genere, prosegue la propria luna di miele verso il mare, abbinando le isole caraibiche e non solo: Santo Domingo, suggestiva con costi decisamente inferiori, ma anche Jamaica e Bahamas restano tra le mete preferite per i viaggi di nozze. Oppure Turks e Caicos, un arcipelago corallino dell’oceano Atlantico.

Il fascino dell’Oriente, è un’altra opzione che gli sposi stanno scoprendo sempre di più: la Thailandia, abbinata a Singapore e Indonesia, con Bali, è l’isola più grande e più bella da visitare in quanto spettacolare dal punto di vista naturalistico.

Una destinazione da sogno è sicuramente il Giappone in estremo Oriente: per chi ha un budget un po’ più elevato resta comunque tra le destinazioni preferite. In estate, al Giappone si può abbinare la Polinesia oppure il mare della Thailandia con Koh Samui, mentre nella stagione invernale è preferibile Phuket.

di Damiana Dorotea Sgaramella