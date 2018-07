Barletta – Insediato il nuovo Prefetto Emilio Dario Sensi. Priorità: il completamento degli uffici periferici dello Stato

Comunicato Stampa

Si è insediato a Palazzo del Governo il nuovo Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani, dott. Emilio Dario Sensi, succedendo a Maria Antonietta Cerniglia trasferitasi alla prefettura di Enna (Sicilia).

Nato a Colleferro (Roma) l’8.3.1957, coniugato, con due figli, una lunga carriera trascorsa nell’Amministrazione civile dell’Interno, dapprima presso la Prefettura di Latina e successivamente presso gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno (Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e, quindi, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), per poi proseguire il proprio servizio nelle Prefetture di Frosinone e di Potenza, fino alla nomina a Prefetto deliberata dal Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017 con l’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

Nel corso della giornata di insediamento, il Prefetto Sensi, dopo aver incontrato i dirigenti ed il personale della Prefettura, si è intrattenuto con i rappresentanti degli organi di informazione della provincia in un clima di leale e costruttiva collaborazione, indicando le priorità del proprio programma di lavoro, a partire dalle tematiche attinenti la sicurezza pubblica ed il completamento degli uffici periferici dello Stato, ed assicurando il proprio personale impegno per operare efficacemente in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali e con tutti gli attori istituzionali operanti sul territorio per il perseguimento del bene comune.

Ha espresso il suo sincero ringraziamento per la calorosa accoglienza ricevuta ed ha rivolto il proprio saluto a tutti i cittadini della provincia, alle autorità regionali e provinciali, agli amministratori locali, alle autorità civili, militari e religiose, alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio.

A conclusione, il Prefetto ha assicurato la massima disponibilità all’ascolto ed al recepimento delle istanze dei cittadini e del territorio, al fine di attestare in maniera chiara e vigorosa la presenza dello Stato sul territorio di questa operosa ed affascinante provincia.