Trani – Castello Svevo: apertura serale straordinaria con visite guidate e degustazioni

Proseguono le aperture serali alla scoperta del Castello Svevo di Trani! Sabato 4 agosto 2018 il Castello sarà aperto dalle ore 20,00 alle ore 22,45.

I visitatori potranno immergersi nella magica atmosfera medievale del Castello e della mostra, attualmente allestita al suo interno, dal titolo “Il potere dell’armonia. Federico II e il De arte venandi cum avibus“, riguardante il celebre trattato che l’imperatore svevo scrisse sulla caccia con i falchi.

Ma non solo! In occasione dell’Anno del Cibo Italiano, la visita al Castello sarà arricchita da una degustazione di prodotti tipici locali, organizzata in collaborazione con Puglia Taste & Culture, prima realtà di servizi turistici per l’incoming nella provincia Barletta, Andria, Trani (Bat), specializzata in turismo esperienziale sensoriale nell’enogastronomia, tradizioni, artigianato e cultura.

E non è finita qui! Per la serata Nova Apulia, società concessionaria del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, che si occupa della gestione integrata dei servizi di accoglienza ai visitatori e didattica museale nei Castelli e nei Musei statali in Puglia, propone una visita guidata gratuita con inizio alle ore 21,00 e su prenotazione.

Una serata in cui arte e cibo tradizionali si coniugano perfettamente per fornire una singolare esperienza culturale!