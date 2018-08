BARI – 82^ Fiera del Levante: presenti Pro Loco con cortei storici

In occasione dell’organizzazione dell’82^ Fiera del Levante di Bari (8 – 16 settembre 2018), anche le Pro Loco pugliesi si mobilitano per promuovere l’identità culturale, le tradizioni e il folklore di Puglia.

Nei giorni 13, 15 e 16 settembre il Comitato Regionale Unpli Puglia, il Consiglio Regionale della Puglia e la condivisione dell’Ente Nuova Fiera del Levante, presenteranno la rassegna “Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia”.

Si tratta della seconda edizione della sfilata dopo l’ottima riuscita e la grande partecipazione dello scorso anno. “Grazie al Presidente del Consiglio Regionale, Mario Loizzo, al Presidente dell’Ente Fiera, Alessandro Ambrosi, per la disponibilità e la sensibilità che, ancora una volta, hanno riservato alle Pro Loco di Puglia – sottolinea il presidente Unpli Puglia Rocco Lauciello -. I cortei storici che porteremo in Fiera rappresentano il nerbo delle tradizioni, dell’identità culturale, degli usi e dei costumi, del folklore delle nostre comunità. Sono racchiusi secoli di storia nei costumi, nelle musiche, nelle leggende che narrano e siamo contenti di poter contribuire, anche in questa edizione della Fiera del Levante, alla promozione delle peculiarità artistiche, storiche e culturali delle città di Puglia dal Gargano al Salento”.

Nei prossimi giorni saranno definiti orari e programma dettagliati dei cortei che animeranno l’82° Fiera internazionale barese.