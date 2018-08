Bisceglie – Sbat Music Festival: Caparezza e Sfera Ebbasta all’Arena del Mare

Tutto pronto per il concerto di Caparezza, che si terrà l’11 agosto all’Arena del Mare di Bisceglie. Il concerto del rapper molfettese sarà il primo appuntamento dello “Sbat! Music Festival!”, la nuova rassegna ideata dall’associazione culturale musicale “Pulp Teneridd”. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti del concerto sul circuito Ticketone (25 euro più diritti di prevendita, circuito Ticketone).

Caparezza torna in Puglia con la parte estiva del suo Prisoner 709 Tour, che lo ha visto da novembre a febbraio riempire i palazzetti di tutta Italia con venti sold out, 9mila chilometri percorsi, 125mila biglietti venduti e un album disco di platino. La scaletta del concerto di “Capa” prevede i seguenti pezzi: L’infinito, Prisoner 709, Argenti vive, La mia parte intollerante, Larsen, Sono il tuo segno eretico, Confusianesimo, Vengo dalla luna, Dalla parte del toro, China town, Una chiave, Prosopagno sia!, La rivoluzione del sessintutto, L’uomo che premette, Goodbye malinconia, Vieni a ballare in Puglia, Non me lo posso permettere, Abiura di me, Ti fa stare bene, Il testo che avrei voluto, Fuori dal tunnel e Mica Van Gogh.

Il secondo appuntamento dello “Sbat! Music Festival!”, invece, vedrà sul palco, martedì 14 agosto, Sfera Ebbasta, l’artista dell’anno e fenomeno musicale del momento, il primo artista italiano ad aver conquistato record di streaming su Spotify. Biglietti disponibili a 25 euro più diritti di prevendita, sui circuiti Vivaticket e Ticketone.