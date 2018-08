Barletta – “D’estate a Canne della Battaglia”: al via domani visite guidate e osservazione delle stelle

A Barletta, per D’estate a Canne della Battaglia, domani sabato 11 agosto, visite guidate / Archeoaperitivo / Sotto il cielo di Canne della Battaglia. Alle ore 19,00 le visite guidate sono a cura delle associazioni ConfGuideBari-BAT (per info e prenotazioni 3208071557) e Virgilio (per info e prenotazioni 3206972887). Alle ore 20,30 – Archeoaperitivo. Alle ore 21,30 – Sotto il cielo di Canne della Battaglia: serata di osservazione e divulgazione astronomica. A cura dell’associazione Astrofili Universo. Per info e prenotazioni 3338318092.

La rassegna D’estate a Canne della Battaglia, con visite guidate, laboratori didattici, percorsi di trekking, yoga, osservazioni astronomiche, concerti e rappresentazioni teatrali, è promossa da Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale, dal Polo museale della Puglia con il Comune di Barletta e il Teatro pubblico pugliese – Consorzio regionale per le arti e la cultura.