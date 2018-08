Bisceglie – Unione Calcio: si parte il 2 settembre con la Coppa Italia

Il Comitato Regionale pugliese ha ufficializzato le date di inizio della Coppa Italia Puglia e del Campionato di Eccellenza Pugliese. La corsa alla coccarda tricolore inizierà domenica 2 settembre, con la partecipazione di tutte le sedici squadre militanti nel massimo campionato regionale (gli accoppiamenti saranno definiti in un comunicato ufficiale successivo) . Il campionato di Eccellenza invece partirà domenica 9 settembre.

Nel frattempo continua incessante il precampionato in casa Unione Calcio. Giovedì 9 agosto gli azzurri di De Francesco sono stati di scena a Terlizzi per disputare una gara amichevole contro la squadra locale. Il match è terminato per 1-1 con la rete azzurra messa a segno dallo spagnolo Miguel Altares.

Venerdì pomeriggio i biscegliesi effettueranno una seduta pomeridiana al “Di Liddo” mentre sabato 11 è prevista una doppia seduta. Domenica invece, gara amichevole in famiglia sempre sul sintetico dell’impianto biscegliese.

Foto: Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie