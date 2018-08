Flixbus sbarca anche ad Andria: la città tra le mete più visitate

Flixbus ha registrato un trend di crescita continuo per la Puglia nei mesi estivi con oltre 80 mila passeggeri trasportati. La Puglia aveva già registrato un aumento dei visitatori negli ultimi due anni, sia italiani che stranieri, entrando a far parte per la prima volta della top ten italiana per presenze turistiche. Un incremento inarrestabile, come riportato da una prima analisi di SWG per conto di Pugliapromozione, secondo cui il 50% dei 700 italiani intervistati desidera ritornarvi e che un turista su due è un repeater e si dichiara ben disposto a trascorrervi nuovamente le vacanze.

I collegamenti giornalieri diretti con la Puglia sono vari e partono da numerose città italiane. Fin dal suo arrivo, infatti, l’operatore leader dei viaggi a lunga percorrenza, si è prefissato di connettere tanto i grandi centri, quanto i piccoli borghi, arrivando a creare una rete sempre più capillare e funzionale alle esigenze di mobilità dei passeggeri. Le città di provenienza sono diverse, ma quelle in cui si registrano maggiori partenze sono: Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma e Torino. Per quanto riguarda le mete più visitate in Puglia il podio va a Bari, con un incremento del turismo del 40% rispetto al mese di giugno; seguono Taranto e Brindisi, con una crescita del 15% nell’ultimo mese. Le altre città più visitate sono Andria, città ricca di monumenti e siti storici da ammirare, Foggia, in una posizione strategica al centro del Tavoliere delle Puglie, San Severo e Barletta.

L’estate non è ancora finita e per chi deve ancora partire, FlixBus consiglia tre eventi imperdibili dislocati lungo il tacco dello Stivale:

La Notte della Taranta: per chi ama la cultura e le tradizioni, fino al 25 agosto, a Lecce e in provincia, si terrà il celebre festival di musica popolare ispirato all’antica tradizione salentina. Partenze da: Bergamo, Napoli, Modena, Roma, Benevento, Macerata e molte altre.

Bari in Jazz: per gli appassionati di musica, fino al 2 settembre, a Bari si terrà la quattordicesima edizione del festival del jazz, genere musicale nato nel XX secolo e mai tramontato. Quest’anno, protagoniste principali saranno le donne. Partenze da: Milano, Brescia, Bologna, Perugia, Assisi, Roma, Civitanova Marche e molte altre.

Castel dei Mondi: per chi, infine, è amante di festival internazionali e spettacoli, da fine agosto a inizio settembre, Andria ospita il celebre evento che ogni anno coinvolge artisti di fama nazionale e internazionale che prevede spettacoli di teatro, musica, laboratori e diverse attività ludiche. Partenze da: Firenze, Siena, Termoli, Pescara, Udine e molte altre.

Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.