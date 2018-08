Barletta – “Casa Sanremo” arriva in Puglia e come unica tappa sceglie la città di Eraclio

La Carovana del Gruppo Eventi arriva in Puglia e come unica tappa sceglie Barletta. Il 28 e 29 Agosto pp.vv. in via Cristoforo Colombo, nei pressi della Lega Navale, si svolgerà la manifestazione-evento “Casa Sanremo 2018”

E’ una due giorni organizzata e finalizzata a ricercare i talenti da valorizzare e portare alla ribalta nel prossimo Festival della canzone Italiana 2018.

La tappa di Barletta sarà un vero e proprio circus per quanti, cantanti e musicisti, consapevoli del loro talento, abbiano voglia di esibirsi e di essere osservati dalla giuria di esperti e talent scout che per due gironi guiderà l’imponente e scenografico Truck di Casa Sanremo, individuando i migliori da portare il prossimo febbraio nella Città dei Fiori. – si legge in una nota inviata da ” Assoimprese – Barletta –

Giuseppe Greco, referente del del GG Eventi, promotore della due giorni pugliese ha dichiarato che Casa Sanremo Tour a Barletta è una delle molteplici ricadute di marketing giunte per effetto della promozione culturale e territoriale.

A tal proposito Assoimprese esprime un sentito ringraziamento alla P.A. per la celerità della decisione presa, decretando senza esitazione la concessione del Patrocinio ed il necessario supporto organizzativo garantito egregiamente dal settore dei Beni e Servizi Culturali.

Tale scelta Istituzionale rende ancora più chiaro ed importante l’Evento: capace di aggregare vari artisti e professionisti dello spettacolo e suscitare la partecipazione di quanti già risultano iscritti alla selezione e che saranno giudicati da Esperti qualificati.

La partecipazione a Casa Sanremo Tour darà la possibilità agli iscritti di accedere alle fasi finali di selezione che si terranno presso il Palafiori di Sanremo nella settimana precedente il 69 festival della Canzone Italiana.

Nei due giorni di semifinale, tutti i concorrenti che vi avranno accesso parteciperanno ad incontri e Master Class con giurati e personaggi del panorama musicale italiano. I talenti pugliesi che volessero partecipare a questa imminente e ghiotta iniziativa selettiva, nel formulare l’iscrizione on-line, dovranno inserire il codice n. 28 quale riferimento tutor di Casa Sanremo. Per maggiori informazioni è possibile scaricare il regolamento attraverso la pagina Facebook ufficiale “Casa Sanremo Tour” oppure contattare l’organizzazione Puglia 333.7500196 328/1890852.