Puglia – Incubo alluvione sul Gargano: allagati i campeggi di Lido del Sole e Rodi Garganico. FOTO

Una terra già scossa e provata da un evento simile. Era l’inizio di settembre del 2014, tra il 1° e il 6. La pioggia caduta fu eccezionale, davvero senza precedenti: diverse furono le zone devastate, fra queste Peschici.

Il maltempo venne innescato da violentissimi temporali a carattere autorigenerante. Qualcosa di simile è avvenuto ieri, 26 agosto, quando una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sul Gargano colpendo in particolare la città costiera di Rodi Garganico, Lido del Sole e il borgo marino di San Menaio.

Dalle 18, in circa 30 minuti, su tutto il territorio si sono abbattuti 159 millimetri di accumulo, accompagnati da una violenta grandinata e da forti raffiche di vento che hanno messo letteralmente in ginocchio gran parte del Gargano nord.

La situazione più critica si è registrata nella località balneare di Lido del Sole, frazione di Rodi Garganico, dove si sono verificati allagamenti in tutti i camping della litoranea con pesanti disagi per i turisti: scantinati, strade e alcune strutture ricettive sono in corso di evacuazione.

Il Sindaco Carmine D’Anelli ha lanciato un appello: “Chiunque abbia a cuore le sorti del nostro paese ci dia un mano”, invitando chiunque a non utilizzare i mezzi di trasporto per non intralciare le operazioni di soccorso. “Sconsigliato scendere verso il mare e verso il porto. La strada è invasa da acqua e fango”.

A causa del fango e dei detriti sulla sede stradale, è stata chiusa al traffico la S.S.693 che collega Rodi Garganico a San Menaio. Disagi anche sulla S.P.41 che collega San Nicandro Garganico e la sua frazione balneare Torre Mileto, al momento non percorribile a causa dell’esondazione del torrente Scarafone.

Per fronteggiare l’emergenza maltempo è stato immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale coordinato dal Sindaco D’Anelli. Per ogni necessità è possibile contattare i numeri telefonici 0884.919410 oppure 0884.965330.