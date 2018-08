Bisceglie – Lions. attivissimi fra campionati minori e giovanili

Nuove e stimolanti collaborazioni, reclutamento sul territorio ma soprattutto tantissima voglia di valorizzare i talenti di casa. Sarà una stagione agonistica 2018-2019 particolarmente intensa per la grande famiglia Lions Basket Bisceglie, tra tornei minori e campionati giovanili.

Cinque atleti del vivaio biscegliese (Tommy Papagni, Samuele Misino, Pietro De Feudis, Angelo Sassi e Lamonarca) avranno l’opportunità di misurarsi col livello del campionato regionale di Serie D nelle fila del Barletta Basket, che sarà guidato dal responsabile del settore giovanile dei Lions Pasquale Scoccimarro.

Una categoria più giù toccherà ai Bulls difendere i colori della città nella dimensione ormai tutt’altro che amatoriale della Promozione. Il club nerazzurro ha deciso di schierarsi ai nastri di partenza con la squadra Under 18 e il solo innesto di Gaetano, unico senior nel rosteraffidato al trainer Felice Fracchiolla.

Il team Under 18 (formato da ragazzi nati negli anni 2001, 2002 e 2003 con l’inserimento di quattro atleti del 2002 reclutati tra Ruvo, Trani e Barletta) prenderà parte al torneo regionale. La Di Pinto Panifici disputerà l’impegnativa Under 16 Eccellenza, in collaborazione coi Ballers Molfetta e potenziando l’organico con un reclutamento locale e l’obiettivo di mettere insieme le migliori energie del territorio. I nati nel 2004 dovrebbero aggregarsi all’Under 15 dei Ballers Molfetta mentre i 2005 giocheranno nell’Under 14. Due le compagini iscritte all’Under 13: una formata dai ragazzi del 2006, l’altra coi 2007.

Lo staff tecnico sarò composto, oltre che dal responsabile Scoccimarro, dagli allenatori Felice Fracchiolla, Aldo Di Molfetta, Mario Fabrizio e dal preparatore fisico del vivaio Giovanni Misino.

Tutti i gruppi, compresa la formazione di Serie D, hanno cominciato a lavorare nel corso dell’ultima settimana di agosto. Venerdì 31 l’Under 18 parteciperà alle manifestazioni incluse nel programma delle Canosiadi a Canosa di Puglia.