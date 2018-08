Barletta – Conclusa la due giorni del truck “Casa Sanremo Tour”. In calendario l’edizione 2019. Foto e Video

Più di cento gli iscritti in Puglia, senza limiti di età, settecento invece in tutta Italia, sinonimo del fatto che la nostra terra è molto attenta alla kermesse sanremese.

Si è conclusa ieri sera, nella zona antistante la “Lega Navale” di Barletta (unica tappa in Puglia, la quinta del tour) la due giorni , patrocinata dal Comune di Barletta, del truck “CasaSanremotour”.

Venti in tutto le tappe, che attraversando l’intera penisola nazionale, da maggio sino a settembre, sceglieranno le voci di coloro che potranno accedere alle fasi finali di selezione che si terranno presso il Palafiori di Sanremo nella settimana che precede il 69° festival della Canzone Italiana.

Tra i criteri di valutazione (con i quali i partecipanti alle audizioni di ieri sono stati valutati da una giuria di qualità) c’erano, non solo la capacità di interpretazione del brano scelto, ma anche l’impatto della propria presenza scenica. I voti ottenuti da ognuno, saranno pubblicati sul sito di “Casa Sanremo”

Quindi, lo scorso 28 agosto le audizioni, ieri il “salotto istituzionale” al quale hanno partecipato: Vincenzo Russolillo in qualità di Presidente del Consorzio Gruppo Eventi nonché titolare del Progetto “Casa Sanremo Tour”, Francesco Barbaro Pizzaiolo e Referente del progetto “Casa Sanremo- Barletta”, Francesco Filannino Presidente di Assoimprese Barletta, il giornalista Nino Vinella nonché operatore culturale, Ester De Rosa Storica dell’Arte , l’imprenditore Mimmo Zingrillo , Luciano Castelluccia Direttore Artistico del Carpino Folk Festival, lo chef Morra Vito e il vice sindaco Marcello Lanotte.

“Ventuno i ragazzi arrivati dopo il preascolto in digitale, gli stessi ad essere presenti su questo palco e ad animarlo per una serata di circa tre ore; questi ragazzi sono il frutto di oltre 100 iscritti per la Puglia, un settimo rispetto ai 700 nazionali, quindi ciò significa che la Puglia si attesta come una delle Regioni più legate al brand “Casa Sanremo”. – ha spiegato Russolillo –

Quindi è probabile un ritorno a Barletta nel 2019?

Il presidente Russolillo, ha risposto alla suddetta domanda, nel video che segue:

Intervento di Vincenzo Russolillo, titolare del progetto #CasaSanremotour Ventuno i ragazzi che l'altro ieri si sono esibiti a #Barletta , alcuni dei quali potranno accedere alla fasi finali di selezione che si terrano al Palafiori di Sanremo, nella settimana che precede il 69 festival della canzone italiana Pubblicato da Bat Magazine su Mercoledì 29 agosto 2018

Promotore dell’iniziativa nella città della Disfida, il pizzaiolo barlettano Francesco Barbaro, che ha saputo meritarsi stima e fiducia, tanto da replicare la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, nel prossimo mese di febbraio 2019. In quella occasione “Italia in Vetrina” racconterà ed illustrerà la Storia e le Immagini della città di Eraclio. Inoltre, durante la serata di ieri, Barbaro, ha preparato una specialità culinaria legata alla sua arte “pizzaiola”.

Di seguito il suo intervento.

Francesco Barbaro pizzaiolo barlettano, nonché promotore della tappa barlettana di #CasaSanremotour.Barbaro, ha preparato le sue pizze per i cantanti sanremesi nell'edizione 2018, lo farà anche per #Sanremo2019.L'arte culinaria pugliese arriva anche sulle tavole sanremesi Pubblicato da Bat Magazine su Mercoledì 29 agosto 2018

“Crede che questa manifestazione possa portare ricadute per quel che concerne la promozione del nostro territorio?”

Filannino, presidente di Assoimprese – Barletta, ha cosi commentato nel video che segue:

Francesco Filannino, presidente di #AssoimpreseBarletta che ha sposato l'iniziativa #CasaSanremotourDi seguito le sue prime impressioni in merito alla manifestazione. Pubblicato da Bat Magazine su Mercoledì 29 agosto 2018

Prossima tappa dopo Barletta? In Sicilia, a Caltanissetta alla ricerca di nuovi talenti, visto che oggi in Italia, non c’è un concorso che aiuti i giovani meritevoli ad arrivare a Sanremo.

Dora Dibenedetto