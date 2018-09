Bisceglie – Guardia di Finanza: sequestrata discoteca sul lungomare

5 settembre, 2018 | scritto da Redazione

Cronaca

Nell’ambito del rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico finanziario per la stagione estiva predisposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari nelle località di villeggiatura o a maggiore vocazione turistica, nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Trani hanno sottoposto a sequestro penale, sul lungomare del comune di Bisceglie, un noto locale notturno, risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza e non in regola con le soglie di emissioni del rumore, con conseguente pregiudizio alla pubblica tranquillità e salubrità ambientale.

In particolare, nel corso dell’attività ispettiva, è emerso che il gestore del locale aveva trasformato un’area di accesso al mare, estesa su circa 2.500 metri quadri, in attività di intrattenimento e spettacolo, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Le Fiamme Gialle, appurata la mancanza di tali autorizzazioni necessarie per garantire l’idonea sicurezza degli avventori, hanno interrotto l’illecita attività ed hanno apposto i sigilli alla struttura, sottoponendo a sequestro i locali e le relative attrezzature. Al momento dell’intervento erano presenti circa 1.500 persone. Inoltre, le specifiche indagini di carattere fonometrico condotte nel corso della serata dalle Fiamme Gialle, con l’ausilio di personale tecnico dall’A.R.P.A. Puglia, hanno consentito di accertare che le emissioni sonore prodotte dal locale erano superiori ai limiti di accettabilità stabiliti per legge. Pertanto, i Finanzieri hanno proceduto altresì al sequestro preventivo dell’impianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio. Il titolare è stato deferito alla Procura della Repubblica di Trani per le plurime violazioni penali rilevate.

Tale attività si inquadra nell’ambito dei compiti affidati alla Guardia di Finanza, in aderenza al ruolo di Polizia Economico Finanziaria, e conferma l’incessante impegno delle Fiamme Gialle tranesi sul territorio del comune di Bisceglie, a tutela e salvaguardia della cittadinanza locale e turistica che popola la città e il lungomare soprattutto nel periodo di villeggiatura.