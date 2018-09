Bisceglie – Al via stasera DigithON 2018: apertura con il ministro Centinaio

Prende finalmente il via DigithON 2018, la maratona delle idee digitali che da oggi, 6 settembre e fino al 9 settembre, animerà la città di Bisceglie, in Puglia: 4 giorni di eventi, incontri e dibattiti sul mondo digitale con esperti e ospiti prestigiosi, rappresentanti delle istituzioni e 100 startup pronte a contendersi la vittoria di DigithON 2018 e i premi offerti dai partner. Oltre 300 giovani inventor provenienti da tutta Italia avranno 5 minuti a disposizione per il pitch di presentazione della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori.

Si parte questa sera, giovedì 6 settembre alle ore 19 in Largo Castello, dopo i saluti di Francesco Boccia, ideatore della manifestazione, l’apertura è affidata a Letizia D’Amato, vicepresidente di DigithON, con Pinuccio, inviato di Striscia la notizia.

A seguire Giorgio Metta dell’Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) e capo progetto IClub approfondisce con Barbara Carfagna, giornalista del Tg1 e conduttrice di “Codice”, i temi relativi all’intelligenza artificiale e alla società digitale. Fausto Carioti, vicedirettore di Libero, intervista Matteo Del Fante, AD di Poste Italiane, sul ruolo di Poste al tempo del commercio elettronico e dei servizi finanziari.

La prima giornata si conclude con il contributo istituzionale su turismo e agricoltura nell’economia digitale del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio, intervistato da Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che tira, su La7.

Il programma di DigithON prosegue venerdì mattina, 7 settembre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro dove parte la maratona digitale delle 100 startup. Durante l’hackathon Andrea Zappia, AD di Sky, sarà intervistato su “Tv e rivoluzione digitale” dal giornalista Antonello Piroso.

Nella serata di venerdì 7 in Largo Castello tre incontri: il presidente ABI, Antonio Patuelli, intervistato dal giornalista e scrittore Roberto Sommella; Adam Cohen, Head of economic policy Google Europe, racconterà a Tobias Piller, corrispondente Frankfurter Allgemeine Zeitung, la visione di Google sull’economia dei dati; la giornata si chiude con Paolo Giordano, giornalista de Il Giornale, che incontra Gigi D’Alessio per affrontare il tema della “Rivoluzione digitale nella musica”.

La mattina di sabato 8 settembre, dopo l’intervento di Massimo Bray, direttore generale della Treccani, intervistato da Federica de Denaro, giornalista e conduttrice Rai Uno, riparte la maratona alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Durante la maratona ci sarà la visita agli oltre 300 giovani inventor delle 100 startup in gara del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La sera dell’8 settembre Arnaud de Puyfontaine, Ceo di Vivendi, sarà intervistato da Myrta Merlino su “Media e digitale”. Sempre sabato sera Massimo Giletti intervista Luigi Di Maio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico su “Sviluppo e lavoro al tempo del digitale”. A fine serata Nunzia De Girolamo, editorialista di Libero e Il Tempo, affronta con Marco Tardelli il tema del “Calcio al tempo del digitale”.

L’ultima giornata di DigithON, domenica 9 settembre, si apre con le interviste di Franco Bechis al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, di Enzo Magistà, Direttore Redazione Giornalistica Gruppo Norba, ad Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, e del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tomaso, ai protagonisti scientifici ed economici del territorio che hanno consentito, con il loro insostituibile contributo, la crescita dai DigithON: Eugenio Di Sciascio, rettore del Politecnico di Bari, Antonio Uricchio, rettore dell’Università degli Studi di Bari e Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Bari-Bat e Puglia. Al termine il momento più importante della manifestazione.

Il primo classificato a DigithON 2018, decretato dal comitato scientifico, insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari-Bat; altri sei premi saranno, invece, assegnati dai partner. Mario Aprile, presidente giovani Confindustria Bari Bat, premierà i vincitori di “A scuola di Startup”, progetto a cura di AuLab. A Francesco Boccia sono affidate le conclusioni.

