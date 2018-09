DigithON 2018, ecco le due start up andriesi: ICAREMYKID e SURFINDER

Startup: ICAREMYKID? – Salute e Benessere – ANDRIA BT

COSA E’ ICAREMYKID?

Hai paura di non vedere più tuo figlio mentre fai la spesa o mentre cammini in grandi spazi? iCareBracelet ti farà sentire di nuovo al sicuro

IN DETTAGLIO

Tuo figlio è particolarmente vivace durante una passeggiata? Il nostro prodotto evita che si allontani da te, permettendoti di visitare luoghi o semplicemente camminare nel massimo relax. iCareBracelet è dotato di tecnologia Bluetooth che gli consente di collegarsi all’app installata sullo smartphone del genitore. L’avviso viene generato sia per il genitore, tramite una potente suoneria di allarme, sia per il bambino, tramite vibrazioni, quando quest’ultimo si allontana di oltre 10m dal genitore.

Membri:

Calugaru Ilie Alexandru, Fiorella Simone, Liso Gianluca, Mazzone Paolo, Santomauro Riccardo.

—————————————————————————————————————-

Startup: SURFINDER? -Turismo – ANDRIA BT

COSA E’ SURFINDER?

Portale per il noleggio di attrezzatura SUP / surf / kitesurf / windsurf

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di viaggiatori amanti del mare, con la passione per le onde e per il vento.

Ci piacciono: SUP, surf, kitesurf, windsurf. Viviamo in Puglia e scappiamo in acqua ogni volta che abbiamo un’ora libera, in tutte le stagioni. Spesso, viaggiamo di proposito per praticare i nostri sport in luoghi speciali; soli, con amici o con le nostre famiglie.

Sappiamo cosa voglia dire portarsi dietro la propria attrezzatura, spedire una tavola in aereo, riceverla in ritardo, oppure danneggiata, oppure ancora non riceverla affatto. Di conseguenza, sappiamo anche cosa sia l’andare in giro per un luogo sconosciuto per cercare l’attrezzatura, non sapendo a quale prezzo la si pagherà.

Surfinder é nato proprio da qui: due compagni di viaggio verso le isole Mauritius, i quali imbarcano in aereo la propria attrezzatura come bagaglio speciale. All’arrivo, uno dei due resta senza. Il meteo é perfetto, le onde come erano state immaginate, il vento soffia nella direzione giusta. Uno dei due resta a terra: così, nasce Surfinder.

Abbiamo cominciato a parlarne in due; dopo sei mesi, parliamo ad oltre 3000 seguaci, che includono praticanti di sport acquatici e noleggiatori. Nel frattempo, a quei due compagni di viaggio, i quali lavorano in ambito commerciale, si sono aggiunte altre persone, le cui competenze in marketing digitale si sono sommate all’esperienza tecnica in noleggio di attrezzatura per sport acquatici.

Ora abbiamo una squadra forte, in grado di facilitare il rapporto fra chi voglia noleggiare dell’attrezzatura da SUP/surf/windurf/kitesurf e i rental, gli shop o le associazioni sportive che le offrono.

Surfinder sei tu.

Tu che non sei mai salito su una tavola prima d’ora e sei curioso di sapere cosa si prova; tu che sei principiante e ancora non possiedi l’attrezzatura; tu che sei di livello intermedio e che non vuoi esporti né al costo alto, né al rischio del trasporto della tua attrezzatura in aereo; tu che se il vento cambia vuoi avere la possibilità di cambiare in tutta tranquillità la tua tavola o la tua vela, direttamente sul posto; tu che sei in vacanza e vorresti un noleggio che consenta a tutta la tua famiglia di divertirsi; tu che ami la natura e vuoi poter esplorare itinerari insoliti su una tavola. Soprattutto: tu che vuoi vedere online esattamente cosa noleggerai e a quale costo.

Decidi dove e quando vuoi divertirti, al resto ci pensiamo noi.

