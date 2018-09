Bari – Fiera del Levante, incontro: Verso la prima conferenza interregionale sulla disabilità

“Mi onoro di accogliere il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, Giuseppe Bove. Sono certo che scoprirà una Puglia che abbatte le frontiere, crea Ponti e guarda alla Persona prima di tutto” – “sarà questa la frase iniziale con la quale inizierò la mia prolusione ai lavori del Convegno di Programmazione 201872019 che aprirò in Fiera del Levante di Bari, nell’ambito delle iniziative promosse dal Consiglio Regionale della Puglia alla 82^ Campionaria Internazionale”.

È questa la dichiarazione del Garante dei diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, Giuseppe Tulipani, che organizza un Convegno programmatico che porterà i due Rappresentanti Istituzionali a creare una rete sul territorio nazionale iniziando da due regioni meridionali, Campania e Puglia che si incontreranno nel mese di marzo 2018 a San Giovanni Rotondo per celebrare la “Prima Conferenza Interregionale sulla Disabilità”.

L’evento in Fiera del Levante di domani, domenica 9 settembre 2018, moderato dalla giornalista Annamaria Natalicchio, vedrà succedersi nella mattinata dalle 10,30 alle 13,00 gli interventi dei due Garanti e i saluti Istituzionali.

Nel pomeriggio l’incontro riprenderà alle ore 14.30 fino alle 17.00 con i riflettori che si accenderanno su quelle “azioni pilota e buone pratiche” nella Puglia che il Garante ha intravisto nel suo inizio di mandato. Si inizierà con il Comune di Ugento e il suo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) che risulta una delle prime esperienze in puglia con la istituzione del Garante Comunale della Disabilità. La ASL/LECCE con la presentazione della Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale, si parlerà di Diritti dei pazienti in assistenza domiciliare con l’Associazione “conSLAncio” e di Diritto allo Sport con l’intervento di Luca Mazzone – Campione Paralimpico di “handbike” e dell’Associazione HBari 2003;