Bisceglie – Unione Calcio, sconfitta di misura contro il Terlizzi

Falsa partenza in campionato per l’Unione Calcio Bisceglie che cede per 1-0 ad un buon Terlizzi nella gara inaugurale del massimo torneo regionale.

Mister De Francesco deve fare a meno degli attaccanti Triggiani e Albrizio affidandosi a Lullo tra i pali, Quacquarelli, Losacco, Altares, Palumbo e de Giosa in difesa, a centrocampo Colella, Mastropasqua, Caprioli in avanti si affida ai giovanissimi Gabbino e De Mango

Partono meglio gli ospiti ed al 5’ ci vuole un pregevole intervento di Lullo per negare la gioia del goal a Caruso ben servito da Schirone. Passa un quarto d’ora ed il Terlizzi sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Caruso ma, fortunatamente per gli azzurri, la sfera, termina a lato. Al 26’ ci prova nuovamente l’ex Bisceglie Schirone direttamente su calcio punizione che termina sopra la traversa. Nel finale di tempo arriva la prima occasione degna di nota per l’Unione. Calcio di punizione di Caprioli dalla tre-quarti ma sia Palumbo che Altares non impattano la sfera.

Nella ripresa la prima azione arriva al 58’ con Caruso che impatta la sfera di testa, non centrando il bersaglio grosso. Sforzi premiati al 60’ quando l’attaccante terlizzese supera Lullo con un colpo di testa approfittando di una disattenzione difensiva azzurro nel cuore del reparto arretrato. Sei minuti dopo, ’l’Unione sfiora il pareggio con de Giosa ma l’azzurro sbaglia l’impatto con il cuoio non creando patemi a Savut. I biscegliesi alzano il baricentro alla ricerca del pareggio rimanendo anche in inferiorità numerica al 94’ per l’espulsione di De Mango ma il Terlizzi chiude tutti i varchi e porta a casa l’intera posta in palio.

Per il secondo anno consecutivo gli azzurri vengono sconfitti in casa per 1-0 e devono rimandare l’appuntamento con i primi punti in classifica. Tuttavia bisogna subito voltare pagina perché giovedì sera 13 settembre alle ore 20.30 i biscegliesi scenderanno nuovamente in campo al “Paolo Poli” di Molfetta per disputare la gara di ritorno della Coppa Italia Puglia contro il Molfetta Calcio. Si riparte dal 2-1 maturato al “Di Liddo”. Per quanto concerne il campionato, domenica prossima 16 settembre l’Unione Calcio sarà di scena al “Ricciardelli” di San Severo per affrontare la squadra giallogranata.

UNIONE CALCIO – TERLIZZI 0-1 (0-0 p.t.)

UNIONE CALCIO: Lullo, Quacquarelli (81’Binetti), Losacco (71’Binetti), Altares, Palumbo, de Giosa, Colella (71’Quercia), Mastropasqua (46’Bufi), Gabbino (61’Papagni), Caprioli, De Mango. A disp: Di Bari, Fata, Goffredo, Padalino. All: De Francesco

TERLIZZI: Savut, Maselli, Schirone, Stella, Binetti, Leone, Liberio, Cormio (74’Colella), Ingredda (77’Stefanini), Caruso (87’Sciancalepore), Di Cosola. A disp: Amoruso, De Chirico, Belviso, . All: Anaclerio

MARCATORI: 60’ Caruso (T)

AMMONITI: Gabbino (U), De Mango (U), Leone (T), Cormio (T), de Giosa (U), Bufi (U)

ESPULSI: 94’ De Mango (U)

ARBITRO: Salomone (Bari). ASSISTENTI: Conte (Taranto), Grimaldi (Taranto)