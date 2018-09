Trani – A Villa Carcano il “Puglia Inclusive fashion”

Dopo New York, Tokyo, Parigi, Milano e Roma, arriva in Puglia a Trani la prima sfilata che abbatte tutte le barriere fisiche e mentali.

Si chiama “Puglia Inclusive Fashion Trend 2018/2019” e vede in passerella modelle in carrozzina, accanto a modelle professioniste. L’appuntamento e’ per domenica 16 settembre, alle 19,30, presso l’antica Villa Carcano. Presentatrice della serata, Francesca Rodolfo, giornalista di Telenorba, da sempre impegnata in prima linea nel sociale.

A sfilare ragazze diversamente abili, che la vita ha inchiodato ad una sedia a rotelle e che, in questo evento che coniuga il glamour con il sociale, diventano protagoniste. La diversabilita’, insomma, come risorsa e come integrazione in un mondo che, per indifferenza e leggerezza, non trova tempo per la solidarieta’ concreta.

< > ha spiegato Sabrina Altamira bridal stylist e organizzatrice dell’evento.

< >.